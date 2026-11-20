El periodista argentino Nelson Castro volvió a referirse a la polémica que desataron sus comentarios sobre la ciudad peruana de Chiclayo durante la cobertura de la visita del papa León XIV. En su programa Vamos Rivadavia, ratificó sus dichos, defendió su descripción de las condiciones de vida de la zona y cuestionó las críticas que recibió en Perú.

“¿Alguien piensa que en Perú están hablando todo el tiempo de mí? Sería de una pedantería. En Perú están hablando de sus problemas todos los días”, comenzó Castro, antes de reafirmar sus declaraciones y remarcar que también había destacado la hospitalidad de los habitantes de la ciudad.

La controversia se originó durante una transmisión en vivo para TN, en la que el periodista recorrió una zona cercana a la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo y describió el lugar con expresiones como “calles de tierra”, “mugre” y “casas a medio terminar”. También calificó a Chiclayo como una ciudad precaria y habló de la desigualdad social en Perú. Aunque destacó la generosidad de los vecinos, sus palabras provocaron una ola de cuestionamientos en redes sociales y medios peruanos.

Uno de los principales críticos fue Jorge Pérez, gobernador regional de Lambayeque, región cuya capital es Chiclayo, quien calificó a Castro de “descerebrado”. También se sumaron voces del periodismo peruano, que cuestionaron el tono de sus comentarios y consideraron que ofrecían una mirada despectiva sobre la ciudad.

En su nueva intervención radial, Castro explicó que su intención había sido mostrar las condiciones de infraestructura que encontró al salir de la universidad. “Cuando uno describe esa situación, yo utilicé la palabra mugre, que a muchos les molestó. Lamentablemente, no hay palabras lindas para describir realidades feas”, sostuvo.

El periodista también respondió a las críticas de las autoridades y defendió el papel de la prensa como una herramienta para exponer problemas sociales. “Nuestro trabajo es molestar. Mostrar estas realidades como lo hicimos siempre”, afirmó.

🔴 "ES MÁS FÁCIL ENOJARSE CONMIGO QUE ARREGLAR LA CALLE": NELSON CASTRO LE RESPONDIÓ AL ALCALDE DE CHICLAYO 👉 Nelson Castro (@nelsonalcastro ) ratificó sus declaraciones sobre la pobreza y las condiciones de las calles de Chiclayo, Perú, durante su cobertura vinculada al papa León XIV. Tras las críticas del alcalde por haber utilizado la palabra "mugre", el periodista fue contundente: "Lamentablemente no hay palabras lindas para describir realidades feas". — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) November 20, 2026

En esa línea, consideró que cuestionarlo era más sencillo que resolver las carencias que había señalado. “Es más fácil enojarse conmigo que arreglar la calle, asfaltarla, limpiarla e iluminarla”, expresó.

Finalmente, Castro planteó un desafío a las autoridades locales: “Me va a encantar que, como una muestra de amor propio, mañana esa calle esté asfaltada, limpia e iluminada. Finalmente, sirvió para algo”.

La polémica se produjo durante la cobertura de la gira sudamericana de León XIV, quien mantuvo un vínculo estrecho con Chiclayo, donde fue obispo entre 2015 y 2023. La ciudad del norte peruano ocupa un lugar significativo en la trayectoria del pontífice, un contexto que también contribuyó a la repercusión de los comentarios del periodista argentino.