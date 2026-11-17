El periodista argentino Nelson Castro quedó en el centro de una fuerte polémica en Perú luego de realizar una serie de comentarios sobre las condiciones de vida de los habitantes de Chiclayo, ciudad estrechamente vinculada con la historia del papa León XIV. Las expresiones del comunicador en una transmisión en vivo para TN generaron indignación en las redes sociales y motivaron una durísima respuesta del gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez, quien llegó a calificarlo de "descerebrado".

Castro fue uno de los periodistas que siguió más de cerca la reciente gira sudamericana del pontífice, que incluyó visitas a Uruguay, Argentina y Perú. Durante su paso por Montevideo también había protagonizado un episodio de tensión con la seguridad papal, cuando intentó acercarse a León XIV a la salida de una actividad en la Universidad Católica y, según su propio relato, uno de los integrantes de la custodia le mostró discretamente un arma.

Esta vez, la controversia surgió durante una transmisión en vivo desde Chiclayo, ciudad peruana donde el actual pontífice ejerció su ministerio episcopal durante varios años y desarrolló un profundo vínculo con la comunidad.

En diálogo con el conductor Jonatan Viale, Castro recorrió algunas calles de la ciudad y ofreció una descripción de su infraestructura y de las condiciones socioeconómicas de sus habitantes.

"Mirá lo que es esto: calles de tierra, mugre, todas casas a medio terminar, mal hechas, humilde. Todo un lugar de subsistencia y ciudad precaria realmente", expresó el periodista mientras mostraba imágenes del lugar.

El comunicador también hizo hincapié en que no se encontraba en una zona alejada del centro urbano. "Esto es Chiclayo para que vos veas. Está al lado de la Universidad Católica, no es que estoy hablando de una periferia", señaló.

Castro también destacó la calidez y hospitalidad de los habitantes, a quienes elogió por su generosidad a pesar de las dificultades económicas.

"Con gente encantadora que te abren las puertas de la casa y te invitan a comer, te dan lo que no tienen, pero viven así", añadió.

🚨🇦🇷 Las declaraciones del periodista argentino Nelson Castro, generaron críticas de usuarios peruanos quienes cuestionaron el tono y consideraron que sus expresiones tenían un carácter despectivo hacia la población chiclayana.#noticiasperu #noticias #chiclayo pic.twitter.com/ai3kYee3e8 — La República (@larepublica_pe) November 14, 2026

La controversia adquirió rápidamente repercusión en los medios peruanos. El diario La República se hizo eco de las críticas de usuarios de redes sociales, quienes cuestionaron el tono del periodista argentino y consideraron que sus expresiones resultaban ofensivas para los habitantes de Chiclayo.

La reacción más contundente llegó desde el ámbito político. El gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez, salió públicamente al cruce del periodista argentino y cuestionó con dureza su manera de retratar la realidad local.

"Hay un descerebrado que se llama Nelson Castro y es argentino, que ha venido a mirar las miserias supuestamente de Chiclayo", expresó el jerarca.

Pérez sostuvo que las declaraciones del comunicador resultaban ofensivas y cuestionó que un visitante extranjero se refiriera de esa manera a la ciudad. "Acaba de hablar algo horrible, algo que nosotros cuando vamos a Argentina no lo hacemos, pudiendo haberlo hecho", agregó.

El gobernador también emplazó directamente al periodista a dar explicaciones por sus comentarios.

"Señor, usted tiene la imperiosa necesidad de venir a hablar con nosotros y decirnos qué dificultad tiene usted con Chiclayo", manifestó.

La polémica adquirió una sensibilidad particular por el fuerte vínculo que une al papa León XIV con Chiclayo, una ciudad que ocupó un lugar fundamental en su trayectoria religiosa antes de convertirse en el máximo referente de la Iglesia católica.

El entonces religioso estadounidense Robert Francis Prevost llegó a Chiclayo en 2014 como administrador apostólico y al año siguiente fue nombrado obispo de la diócesis.

Durante ocho años estuvo al frente de una comunidad religiosa integrada por más de 50 parroquias y desarrolló una intensa actividad pastoral que le permitió establecer una relación cercana con los fieles.

Fue también durante su trayectoria en Perú que obtuvo la nacionalidad peruana, un aspecto que reforzó su identificación con el país sudamericano.

En 2023 dejó Chiclayo luego de ser convocado por el papa Francisco para asumir responsabilidades en el Vaticano, donde quedó al frente del Dicasterio para los Obispos. Dos años después fue elegido pontífice con el nombre de León XIV.

Su regreso a Chiclayo durante la reciente gira sudamericana estuvo cargado de simbolismo y emoción para una población que lo considera uno de los suyos.