El director de la Redacción de El País, Martín Aguirre, participó este miércoles de la mesa de En Clave País con su columna de los miércoles para analizar la visita del papa León XIV en Uruguay. Además, tocó temas como la limpieza en Montevideo y el momento bisagra en el que se encuentra el gobierno de Yamandú Orsi.

Aguirre señaló que la comunicación de la Iglesia católica uruguaya alrededor de la visita del papa "lo sorprendió". "Me impresionó mucho porque sin ser cruel ni nada, uno no percibía que la Iglesia católica tuviera una comunicación muy eficiente y hubo un cambio drástico que llamó mucho la atención. Hubo empuje, cierto reverdecer del catolicismo en Uruguay que ya se veía un poquito de antes en un país tan laico, tan refractario de la ideas religiosas", opinó.

Sobre el aspecto más estatal de la visita del papa, señaló que vio el discurso de Orsi "llamativamente bien" tanto en "contenido y forma". "Todo el evento en plaza Independencia fluyó muy bien. Siento que de alguna manera el gobierno busca marcar que es un momento bisagra de la gestión, que están haciendo las cosas un poco diferentes.

Martín Aguirre durante columna En Clave País. Foto: Nahuel Arue.

Polémica por la limpieza en Montevideo

Consultado por la polémica acerca de que la Intendencia de Montevideo priorizó la limpieza en los barrios de la ciudad por los que pasó el papa durante su visita, Aguirre señaló que volvió hace poco de un viaje en España y que su regreso coincidió con un momento de problemas en la recolección de residuos.

"Vos vas a cualquier capital de América Latina y ninguna tiene el estado de abandono y mugre como tiene Montevideo. Uno se pregunta por qué tiene este problema tan crónico", manifestó.

"No me gusta poner ese discurso de las autoridades que dicen que la culpa es la sociedad. La sociedad tiene un problema que es que cuando vota no pone la limpieza o el problema de convivencia en la ciudad, porque hay que sumar el tema de la gente en situación de calle como una prioridad, porque la política responde a incentivos, y si la política siente que ese incentivo no le va a costar una elección no va a ser su prioridad", agregó.

También destacó que, pese a que la gestión de la comuna ha intentado "planes distintos" no se ha percibido una mejoría y que la "zona céntrica" se ha vuelto "tremendamente hostil". "Me parece que la primera obligación de la intendencia es hacer que el lugar en el que la gente vive sea medianamente agradable".

Posibles cambios en el gabinete tras baja aprobación del gobierno

Aguirre también analizó el "momento bisagra" que vive el gobierno tras los números de aprobación que muestran las últimas encuestas. "Es natural que haya algún intento de reconfiguración de gabinete, tenés que mostrar una cierta proactividad. Yo creo que sería esperable y hasta deseable para incluso complementar esta estrategia comunicacional, después de un inicio con muchos tropezones, tratar de mostrar que se está arrancado de nuevo", señaló.

Sin embargo, opinó que no hay panorama claro de las figuras que podrían pasar a integrar el parlamento. "El problema que tiene Orsi es que falta un refresque en algunas áreas, no sé si tiene las figuras necesarias como para generar un consenso interno y no minar los equilibrios entre sectores muy diversos", explicó.