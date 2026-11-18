De 10:00 a 11:00 horas, de lunes a viernes y desde "la cocina" del diario, "En Clave País" pone arriba de la mesa los temas que importan y baja a tierra lo que está pasando tanto en Uruguay como en el mundo.

Este 18 de noviembre estará como invitado Rodolfo Saldain, abogado especializado en Derecho Laboral y en Derecho de la seguridad social. El Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley que crea una nueva causal jubilatoria de retiro anticipado a partir de los 60 años. La iniciativa, resultante del Diálogo Social, también incorpora cambios en el ajuste del suplemento solidario, en las partidas de incapacidad permanente y elimina plazos para reconocimiento laboral previo a 1996. Para conversar sobre esto recibiremos al redactor de la ley para reformar el sistema de jubilaciones y pensiones durante el gobierno de Lacalle Pou.

Además habrá espacio también para recibir a Martín Aguirre, director de redacción de El País, que como todos los miércoles nos traerá su columna de análisis político.

Asimismo haremos un repaso de los principales títulos de la jornada para que empieces bien informado.

En Clave País

El streaming de El País, en vivo desde la redacción, es conducido por Malena Castaldi. La acompañan dos periodistas del diario: Faustina Bartaburu, especializada en Datos, y Joaquín Silva, de la sección Nacional.

El programa cuenta también con el apoyo del músculo de una redacción de más de 60 periodistas que trabaja minuto a minuto detrás de la noticia. Cuenta con contenidos de economía, deportes, espectáculos y ciencia, entre otros, con los cronistas especializados de cada sección.

Malena Castaldi conducirá "En Clave País" junto a Faustina Bartaburu y Joaquín Silva.

Foto: Leonardo Mainé.

"En Clave País" se transmite en vivo desde la home del diario El País y la plataforma YouTube, con amplificación posterior en todos nuestros canales de redes sociales, que cuentan con una comunidad de 5,2 millones de seguidores. Los lectores también pueden acceder a todos los contenidos de forma on demand.

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