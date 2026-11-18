La muerte de Jorge Armentano, uno de los comunicadores más reconocidos de Paysandú, generó una profunda tristeza entre sus seguidores, colegas y figuras del espectáculo. La noticia fue comunicada este martes desde las redes sociales de La noche de Jorge, el programa que conducía en Canal 4 de esa ciudad, a través de un video que repasaba algunos de los momentos más recordados de su trayectoria.

Armentano tenía una larga historia vinculada a los medios de comunicación de su departamento. Dio sus primeros pasos en la televisión a fines de la década de 1990 y en el año 2000 estrenó Vivir la vida, un ciclo que se convirtió en un clásico de la pantalla local y que permaneció al aire durante dos décadas, con etapas en Canal 4 y Canal 3. En la actualidad estaba al frente de La noche de Jorge.

Además de su faceta como conductor y animador de eventos, trabajó durante 50 años en el Hospital Escuela del Litoral y fue docente de francés. En 2023 recibió un reconocimiento de la Junta Departamental de Paysandú por su extensa labor y sus 25 años al frente de un programa televisivo.

Este año, su popularidad trascendió su departamento. Videos de sus particulares intervenciones, sus llamativos vestuarios y sus desfiles comenzaron a viralizarse en redes sociales, donde conquistó a públicos de Uruguay y Argentina.

Esa repercusión lo acercó a nuevos espacios de comunicación y streaming, y lo convirtió en una figura reconocida también por generaciones más jóvenes.

La noticia de su muerte llegó después de varios días de preocupación por su estado de salud. A comienzos de noviembre, su equipo había informado que estaba internado en Salto, con problemas cardíacos e insuficiencia renal. En las últimas horas se había comunicado que permanecía bajo asistencia respiratoria y con monitoreo médico permanente.

El anuncio de su fallecimiento estuvo acompañado por un mensaje de despedida de su equipo, que recordó el cariño que supo generar a lo largo de los años y agradeció a quienes lo acompañaron desde la pantalla.

"Elevamos a una plegaria para que Jorge encuentra la paz que se merece", expresaron. "Una persona inolvidable que tocó tantos corazones, hoy es leyenda", escribieron con profundo dolor.

Y cerraron con emoción: "Vuela alto Jorge querido: gracias por tanta entrega. No se te va a olvidar".

Jorge Armentano.

La publicación recibió miles de reacciones y cientos de comentarios de seguidores que destacaron su carisma, sus inolvidables vestuarios, sus desfiles y su compromiso con la ciudad.

Entre los mensajes se destacó el del comunicador y chef Sergio Puglia, quien expresó su pesar: "Una enorme pérdida. Gran profesional y mejor ser humano". También Dani Umpi le dedicó corazones en señal de despedida.

Desde las redes del programa, además, agradecieron las numerosas muestras de afecto que llegaron tras conocerse la noticia y dejaron una última frase para recordarlo: "Ahora ya es eterno".