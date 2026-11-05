Jorge Armentano, el comunicador de Paysandú que conquistó las redes, está internado y recibe asistencia con oxígeno

Jorge Armentano, una de las figuras más reconocidas de la televisión sanducera, está internado con asistencia con oxígeno y está bajo monitoreo médico, de acuerdo con lo comunicado por el equipo de La Noche de Jorge, el programa que conduce en Canal 4 de Paysandú. La noticia generó preocupación entre sus seguidores, que comenzaron a compartir mensajes de apoyo y cadenas de oración en redes sociales.

A través de una publicación en Instagram, sus integrantes informaron su situación actual: “Queremos informarles que a Jorge lo pasaron a sala y está con suero". A su vez, comunicaron que, además de problemas cardíacos, el conductor presenta insuficiencia renal.

Armentano tiene una extensa trayectoria en los medios de comunicación de Paysandú. Comenzó su vínculo con la televisión a fines de la década de 1990 y en 2000 estrenó Vivir la vida, el ciclo que se convirtió en una referencia de la pantalla local y que se mantuvo durante dos décadas, con una etapa en Canal 4 y otra en Canal 3. Actualmente conduce La noche de Jorge, que se emite por Canal 4 de Flow Paysandú.

Además de su labor como comunicador y animador de eventos, trabajó durante 50 años en el Hospital Escuela del Litoral y se desempeñó como docente de francés. En 2023, la Junta Departamental de Paysandú lo homenajeó por sus cinco décadas de trayectoria y sus 25 años al frente de un programa televisivo.

Este año, su figura trascendió las fronteras del departamento y ganó popularidad en redes sociales, luego de que videos de sus apariciones y su particular estilo despertaran el interés de nuevas audiencias en Uruguay y Argentina. Esa repercusión lo llevó a participar en medios y espacios de streaming, acercándolo también a generaciones más jóvenes.