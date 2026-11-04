El periodista Nelson Castro le salvó la vida a una pasajera que se descompensó durante un vuelo a Roma

Una dramática situación tuvo lugar en un avión que volaba a Roma. Una mujer se descompensó en pleno viaje, pero para su fortuna, había un médico a bordo, Nelson Castro. El periodista de la señal TN viajaba a la capital italiana para sumarse a la comitiva de periodistas que acompañarán al papa León XIV en su gira por Uruguay, Argentina y Perú y no dudó en intervenir y prestar sus servicios. En medio del tenso y delicado escenario, su rápido accionar terminó por salvarle la vida a la pasajera.

Durante la emisión de este miércoles, Gonzalo Bañez reveló en el programa radial Vamos Rivadavia que a las 00.01, Nelson Castro les avisó a sus compañeros que viajó a Roma “con trabajo médico a bordo”. “Una señora tuvo un bloqueo cardíaco severo”, explicó el periodista. De haber pasado sobre el Atlántico, tendría que haberle indicado al comandante regresar a Río de Janeiro. La paciente estuvo al borde del paro”, siguió. Si bien Castro reconoció que fue “un momento difícil”, afortunadamente sucedió durante la escala en Río de Janeiro.

En este sentido, contó que la pasajera estaba con presión baja, de 60/30, y que lograron estabilizarla “lo necesario como para esperar la ambulancia con la médica y los paramédicos que se la llevaron de inmediato al hospital”. Si bien fue una situación delicada, terminó con un final feliz y el periodista expresó su orgullo por haber podido ayudar.

Si bien es conocido por su rol de periodista en Radio Rivadavia, los canales TN y eltrece, Nelson Castro es polifacético: es director de orquesta y médico. Estudió medicina en la Universidad de Buenos Aires (UBA), se recibió con Diploma de Honor y ejerció la profesión hasta principios de los noventa.

Nelson Castro es uno de los periodistas que acompañará al papa León XIV en su gira por Sudamérica. El Sumo Pontífice llegará el viernes a Uruguay antes de continuar su gira en Argentina y Perú.

La Nación/GDA