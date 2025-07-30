La reacción del conductor del debate de "Gran Hermano" al enterarse que Nacho Álvarez podría animar el ciclo
Agustín Gil se hizo eco de las versiones que indican que el ex "Santo y Seña" podría incursionar como conductor de reality shows al frente de la adaptación local de "Gran Hermano".
Redacción El País
El comunicador Agustín Gil, que se desempeñó en los últimos años como conductor del debate de Gran Hermano en Uruguay junto a Eliana Dide, no hizo oídos sordos a las versiones que señalan que Ignacio Álvarez podría animar las galas de la adaptación uruguaya del reality show.
A través de sus redes sociales y apelando al humor, Agustín realizó un divertido video bajo el formato de Tiktok en el que reacciona a esta noticia. La secuencia está titulada "Cuando leés que Nacho Álvarez va a conducir Gran Hermano Uruguay".
rumores de Gran Hermano Uruguay: *existen*— Agustin Gil (@Agustin_Gil) July 29, 2025
Automáticamente yo: - pic.twitter.com/8ToNjUibHl
Allí, las imágenes comienzan mostrando al conductor e influencer de remera leyendo la noticia sobre Álvarez en una computadora. Luego, la cámara va hacia el monitor, donde puede leerse el titular de Tv Show, y al regresar a Agustín, él ya se encuentra de saco imitando al periodista. En ese instante, el actor hace playback como si fuera Álvarez mientras se escucha un relato del reconocido comunicador en una publicidad de su mítico ciclo Zona Urbana.
"Este miércoles en Zona Urbana, un mundo desconocido al otro lado de la bahía: el Cerro", dice la voz de Álvarez mientras Agustín hace la mímica con la boca. El audio corresponde originalmente a una publicidad del periodístico que conducía Álvarez en 2003. En esa promoción anticipaban un informe dedicado al barrio Cerro, que era presentado como "el más joven, el que más crece y el más pobre".
De este modo, una cara asociada a Gran Hermano como Agustín Gil demostró tomarse con humor la posibilidad del desembarco de Ignacio Álvarez como conductor de una posible adaptación del reality show en Uruguay. Lo cierto es que hasta el momento la novedad dividió al público entre quienes se entusiasmaron con ver al periodista en este rol, quienes aseguran que no verán el programa porque el conductor les genera antipatía y quienes lamentaron que la eventual vuelta de Álvarez a la pantalla no sea por ahora en un nuevo ciclo de periodismo de investigación.
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