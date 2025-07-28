¿Nacho Álvarez rumbo a ser el conductor de “Gran Hermano Uruguay”? La idea que cobra fuerza en Canal 10

Redacción El País

La realización de la versión uruguaya de Gran Hermano cada vez está más cerca de confirmarse. Y mientras las autoridades de Canal 10 ajustan presupuestos y mantienen reuniones para evaluar la viabilidad del proyecto comienza a asomar otra interrogante: ¿qué figura tiene la presencia y repercusión suficiente como para conducir el ciclo?

Hay un nombre que ya está en danza y es el del periodista Ignacio Álvarez. La posibilidad de que el ex Santo y Seña asuma la conducción del reality show vienen ganando fuerza en la señal desde fines del año pasado y ya llegó a oídos del comunicador.

Álvarez confirmó a Tv Show que en más de una oportunidad recibió informalmente la consulta por parte de autoridades de Canal 10 con respecto a si se animaría a ponerse al frente de este ciclo. Si bien el periodista señala que a priori no es el proyecto que más le entusiasma, no lo descarta.

“En principio no es algo que me cope. Pero siempre me gustaron los desafíos, y si tanta gente lo ve, algún mérito tendrá. Quizás yo se lo encuentre y me termine seduciendo, o quizás no. Las relaciones humanas son la base de nuestra vida, y ese es un terreno en el que con tantos años de terapia arriba, me sé mover muy bien, de la mano con el show y el hito que significaría en la televisión nacional”, contestó.

El estudio de Telefé durante la gala de "Gran Hermano". Foto: captura de pantalla

La adaptación uruguaya de Gran Hermano es hasta ahora apenas un proyecto de Canal 10 en carpeta para 2026. En caso de concretarse, se realizaría en Buenos Aires, en la misma casa donde se lleva adelante la versión argentina.

Álvarez actualmente se encuentra conduciendo el periodístico La Pecera por Azul FM. Además, prepara un libro que promete repasar historias jamás contadas sobre su vida profesional, como diálogos con presidentes y dueños de medios. Su última experiencia televisiva fue Santo y Seña en Canal 4, que terminó abruptamente luego de las elecciones de 2024.