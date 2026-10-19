La primera foto de Mirtha Legrand sin maquillaje y con su familia tras recibir el alta: así se ve a los 99 años

Después de varias semanas de preocupación por su salud, Mirtha Legrand volvió a mostrarse públicamente. La histórica conductora argentina, de 99 años, compartió este domingo su primera fotografía desde que recibió el alta médica del Sanatorio Mater Dei de Buenos Aires, donde permaneció internada durante 18 días por complicaciones respiratorias.

La imagen fue publicada en su cuenta de Instagram con motivo del Día de la Madre, que en Argentina se celebró este domingo 18 de octubre. A diferencia de Uruguay, donde este año se festejó el 10 de mayo, el país vecino reserva el tercer domingo de octubre para esa celebración.

"¡Feliz día de la madre! ¡Muy feliz con mi familia!", escribió Legrand junto a una fotografía en la que aparece sonriente y rodeada de sus seres queridos. La acompañan su hija, Marcela Tinayre; sus nietos Juana Viale, Nacho Viale y Rocco Gastaldi; sus bisnietos Ámbar de Benedictis y Silvestre Valenzuela Viale, hijos de Juana; y Amalia Idoyaga Molina, amiga cercana de la familia.

La publicación, que también fue compartida en las redes sociales de su programa, generó numerosos mensajes de cariño de sus seguidores, que celebraron volver a verla después de una internación que mantuvo en alerta al ambiente artístico argentino.

La fotografía llegó 12 días después de que Legrand recibiera el alta médica, el pasado 6 de octubre. Desde entonces, la conductora permanece en su domicilio, donde continúa recuperándose por indicación de los médicos y todavía no retomó sus actividades televisivas.

Sin embargo, las ganas de volver a su rutina quedaron de manifiesto apenas abandonó el sanatorio. Días atrás, Juana Viale reveló que su abuela pidió dar un paseo en auto junto a Nacho Viale antes de regresar a su casa.

Mirtha Legrand. Foto: Captura de YouTube @eltrece.



"Lo primero que hizo cuando se fue de la clínica fue irse con Nacho a dar una vuelta en auto", contó su nieta durante una emisión de La Noche de Mirtha. Pero el recorrido le resultó demasiado breve a la histórica presentadora, que le hizo un inesperado reclamo a su nieto: "¡Ay, tan cortita la vuelta!".

"¡Hasta Mar del Plata se quería ir!", completó Juana entre risas, al recordar una anécdota que reflejó el entusiasmo de su abuela por recuperar su vida cotidiana.

La actriz continúa reemplazando a Legrand al frente del programa mientras completa su recuperación. Este sábado, durante una nueva emisión, volvió a referirse a su estado de salud luego de que el periodista Marcelo Bonelli le preguntara cómo se encontraba.

"Está cada vez mejor, cada día más ella, con su temperamento hermoso que tiene. Está cada día mejor", aseguró Juana, quien también confirmó que su abuela continúa siguiendo el programa desde su casa. "Obvio que nos está mirando", respondió cuando le consultaron si Legrand estaba pendiente de las emisiones.