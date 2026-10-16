La mansión de Beverly Hills que perteneció a Bruce Willis y cuadruplicó su valor hasta los US$ 41 millones

El reconocido actor Bruce Willis fue noticia en el mercado inmobiliario de Estados Unidos tras concretarse la venta de una de las residencias más emblemáticas en Los Ángeles, donde el actor supo vivir durante varios años.

Se trata de una mansión en Beverly Hills que el protagonista de Duro de matar adquirió en el año 2004 por US$ 9 millones y que, 22 años después, su cotización superó los US$ 41 millones.

La residencia, ubicada en la exclusiva zona de Benedict Canyon, abarca una superficie de 964 metros cuadrados. Willis vivió en la propiedad durante 10 años, período en el que realizó importantes reformas antes de venderla en 2014 por US$ 16,5 millones a Carlos Alberini, director ejecutivo de la marca de moda Guess.

En abril de 2026, la vivienda cambió nuevamente de manos en una operación que la convirtió en una de las transacciones más caras del año en la zona.

El reconocido cartel de Beverly Hills junto a una fuente de agua en el parque Beverly Gardens Park. Foto: Canva.

Según detallaron medios especializados como Realtor.com y The Real Deal, y replica La Nación, la reciente venta de US$ 41,25 millones representó la segunda cifra más alta registrada en Los Ángeles en lo que va del año 2026, únicamente superada por una residencia cercana que alcanzó los US$ 47 millones.

Las comodidades de la mansión que perteneció a Bruce Willis

La propiedad fue construida originalmente en 1928 y conserva detalles arquitectónicos de época, como sus vigas de madera a la vista, chimeneas de piedra y un gran patio central con brasero al aire libre.

No obstante, las remodelaciones que tuvo a lo largo de los años modernizaron sus espacios interiores y redujeron la cantidad de dormitorios de 11 a 7 suites principales de gran tamaño.

Entre sus principales atractivos y comodidades, la residencia cuenta con:

Suite principal con terraza privada, baño con bañera frente a un ventanal y dos vestidores de gran tamaño.

Cine privado con sillones reclinables de cuero, oficina con paneles de madera, bodega de vinos y bar.

Parque exterior con piscina, quincho con cocina completa y una cancha deportiva privada.

Cocina principal equipada con dos grandes islas, barra para desayunar y salida a un comedor exterior con horno de pizza.