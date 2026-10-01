Así es The One, la mansión más cara del mundo en Los Ángeles: US$ 350 millones y siete piscinas

La mansión "The One", ubicada en Los Ángeles, se posiciona entre las propiedades más costosas y exclusivas del mercado inmobiliario a nivel mundial.

Construida sobre una superficie de 9.755 metros cuadrados, la megaconstrucción cuenta con 20 dormitorios, 30 baños, seis ascensores, dos bodegas, una piscina olímpica climatizada y otras seis piletas al aire libre, además de un complejo de entretenimiento que incluye cuatro pistas de bolos, simulador de golf, pista de baile y pista para correr.

A pesar de la inmensidad de la construcción, y de una cotización de mercado estimada en US$ 350 millones, la propiedad enfrenta un futuro incierto. En ese sentido, Los Ángeles Times informó que el desarrollador del proyecto, Nile Niami, recibió una notificación formal de impago sobre el préstamo utilizado para financiar la obra.

Esto se establece como un paso previo a la ejecución hipotecaria que podría derivar en la venta del inmueble a corto plazo para saldar las deudas acumuladas durante su edificación.

"The One", la lujosa y masiva megamansión ubicada en Los Ángeles. Foto: Captura/theonebelair.com

Secretismo, un recorrido en YouTube y una inversión millonaria

Según informa La Nación la edificación requirió una inversión de US$ 110 millones e inicialmente obtuvo una tasación que alcanzó los US$ 500 millones antes de ajustarse a los valores actuales del mercado. Esto causó que durante varios años el acceso al lugar se mantuviera bajo reserva y con prohibición de ingresar cámaras fotográficas o realizar videos.

Sin embargo, esta medida finalizó tras la visita de un reconocido productor audiovisual llamado Michael, quien filmó el interior de la residencia y entrevistó a su creador para un video publicado en YouTube.

Al defender la cotización de la propiedad, el desarrollador comparó su nivel de exclusividad con piezas del arte universal: "Cuando tienes algo tan raro como la Mona Lisa, puedes pedir lo que quieras".

Entre sus particularidades funcionales, The One incluye una casa de huéspedes independiente y una oficina principal, emplazada de forma estratégica entre dos piscinas para permitir la visualización simultánea de los dos accesos a la propiedad.

A su vez, el inmueble dispone de un espacio denominado "sala de fumadores", donde se exhibe una colección de portadas históricas de la revista Playboy, junto a ventanales de gran tamaño que conectan la sala de estar principal con los jardines exteriores de la residencia.