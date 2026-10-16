Conmoción por la muerte del famoso meteorólogo de TN tras 30 años al aire: "La noticia nos dejó en shock"

El meteorólogo, periodista e investigador científico argentino Fernando Confessore murió este viernes a los 58 años, una noticia que causó conmoción entre sus compañeros de Todo Noticias (TN), señal en la que trabajaba desde hacía tres décadas.

Según contó al aire Mario Massaccesi, Confessore sufrió un infarto durante la madrugada mientras se encontraba en su casa del barrio porteño de Versalles, donde vivía junto a su esposa y sus tres hijas. La noticia de su fallecimiento había sido confirmada por su familia.

Confessore era una de las figuras históricas del equipo de meteorología de TN. Antes de su extensa etapa en televisión había trabajado en el Servicio Meteorológico Nacional entre 1992 y 1994, y a lo largo de su carrera también se especializó en nefoanálisis y meteorología aeronáutica.

En diciembre de 1995 se incorporó a Artear y desde entonces se convirtió en una presencia habitual de la pantalla. Además de informar sobre el pronóstico y las alertas meteorológicas, integró durante años el equipo de TN Campo.

Fernando Confessore. Foto. Captura.

La noticia fue comunicada en vivo por Massaccesi, quien se mostró profundamente afectado al despedir a quien definió como un compañero excepcional y un hombre muy dedicado a su familia.

"Murió el que veías desde hace 30 años al aire de Todo Noticias. Se fue 'el del tiempo'", expresó el conductor, que recordó el bajo perfil que Confessore mantenía fuera de cámara y destacó especialmente su vínculo con su esposa y sus hijas.

También evocó algunas características de su personalidad y contó, entre sonrisas y emoción, que era un apasionado hincha de Boca Juniors y que podía enojarse con facilidad, aunque remarcó que durante todos sus años en el canal fue “un compañero excepcional”.

Sobre el final, Massaccesi reconoció el impacto que provocó la noticia dentro de la señal. “Lo vamos a extrañar mucho a Confessore, siempre estaba trabajando. La noticia nos dejó en shock”, dijo.

Y cerró con una frase que resumió la cercanía que el meteorólogo había construido con la audiencia durante tres décadas: "Durante años estuvo con nosotros, pero sobre todo en tu casa".