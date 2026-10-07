A los 81 años murió Piero, histórico cantante creador de temas como "Mi Viejo"

Murió el popular cantante Piero a los 81 años. La noticia se comunicó desde sus cuentas oficiales en redes sociales. Según publicó el medio argentino La Nación, se encontraba internado desde hacía unos días en el Hospital Italiano y el deceso se produjo en la mañana de este miércoles 7 de octubre.

"Con profundo dolor, comunicamos el fallecimiento de nuestro querido Piero, a sus 81 años. Su voz, sus canciones y su mensaje de paz quedan para siempre con nosotros. Su luz va a seguir brillando en cada rincón donde su música siga llegand o.Su familia y amigos, agradecemos los saludos. Buen viaje querido Piero", comunicó la familia a través de la publicación en el Instagram de Piero.

Nacido en Italia en abril de 1945, Piero llegó a la Argentina durante su infancia. En el país desarrolló una identidad artística profunda, cimentada en la colaboración creativa con figuras como el escritor José Tcherkaski. Esta dupla artística dio origen en 1969 a la emblemática canción "Mi viejo", un clásico absoluto que retrató el vínculo afectivo entre padres e hijos. Este tema recorrió el mundo y consolidó la figura del músico como un cronista de las emociones cotidianas.

El cantautor vivió años de exilio en España, una experiencia que marcó gran parte de su producción discográfica y su retorno a la escena local. A pesar de los años fuera del país, mantuvo una relación estrecha con un público fiel que halló en sus letras un espejo de sus propias historias.

Piero. Foto: La Nación GDA

El repertorio de Piero incluyó composiciones recordadas como "Pedro Nadie", "Juan Boliche" y "Coplas de mi país", obras que integraron la protesta con una mirada íntima hacia la realidad social. Durante los primeros años de la democracia, su voz alcanzó una relevancia notable en el circuito artístico, incluso por encima de otros exponentes destacados del rock nacional de aquel periodo.

Su compromiso superó la música, dado que impulsó la Fundación Buenas Ondas, una institución enfocada en proyectos para la niñez. En 1985, recibió el Diploma al Mérito de los Premios Konex por su aporte a la cultura argentina.

En una de sus últimas publicaciones en redes, el músico despedía al uruguayo Ruben Rada, fallecido el 26 de agosto. "Solo se trata de vivir… Tu vida nos llenó de música y alegría. Gracias y hasta siempre", decía en ese entonces.

La Nación GDA