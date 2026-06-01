Graciela Rodríguez vuelve al escenario tras un quebranto de salud que la tuvo 10 días internada: qué le pasó

La reconocida actriz Graciela Rodríguez se prepara para reencontrarse con su público tras haber superado un delicado momento de salud que mantuvo en privado. La artista debió ser internada de urgencia debido a un cuadro agudo de neumonía, una situación que afortunadamente ya quedó atrás.

Rodríguez permaneció ingresada durante 10 días, un período en el que recibió tratamiento con antibióticos y asistencia de oxígeno. Este imprevisto médico impactó directamente en su agenda laboral: la producción de la obra Un poco de suerte se vio obligada a reemplazarla por la actriz Cristina Cabrera, mientras que la comedia Mi madre, mi novia y yo optó por suspender directamente sus funciones.

Graciela Rodríguez.

Con energía renovada, la actriz ya planea su regreso a los escenarios. La vuelta oficial será con un nuevo espectáculo titulado Recuerdos, risas y tangos, una propuesta en la que estará acompañada por el músico Alberto Lamaita. Las funciones tendrán lugar los sábados 13 y 20 de junio a las 18:00 horas en el Alianza Teatro.

El espectáculo marcará el inicio de una intensa actividad artística prevista para los próximos meses. Graciela emprenderá una gira por el interior del país con Mi madre, mi novia y yo, retomará las funciones de su exitoso unipersonal Mis peores citas y tiene previsto el estreno en Montevideo de La soltería, ¿está de moda?, un show que ya viene cosechando aplausos en distintos departamentos.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Graciela Rodríguez es una de las figuras más respetadas de la escena artística uruguaya. Formada en la Escuela Municipal de Arte Dramático (EMAD), ha demostrado una versatilidad que permitió destacarse tanto en el drama clásico como en la comedia. Su popularidad masiva se consolidó gracias a sus inolvidables personajes en televisión —integrando por ejemplo el elenco del emblemático Decalegrón—, mientras que en el teatro se consagró como la reina del unipersonal con espectáculos que fueron un suceso en taquilla y se mantuvieron en cartel durante varias temporadas.