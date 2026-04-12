La actriz "encasillada" en el drama que se lanzó a una comedia con Graciela Rodríguez: "Es una obra que cuestiona"

En Un poco de suerte, la actriz Adriana Do Reis se sumerge en una historia escrita por Omar Varela que cruza humor y profundidad emocional para hablar de los vínculos familiares. En diálogo con Sábado Show, se refiere al recordado autor, a los desafíos de moverse entre el drama y la comedia, y a su vínculo con Graciela Rodríguez, con quien comparte elenco.

—¿Qué sentís que ha tenido Un poco de suerte (Teatro Alianza) para que el público acompañe al punto de estar estrenando una segunda temporada?

—La obra habla de tres hermanos que se reúnen, en principio, para resolver temas legales y económicos tras la muerte de su madre. Sin embargo empiezan a mirar otros asuntos que van mucho más allá y que tienen que ver con valores y códigos de vida. Ahí se abre un universo tremendo. Tiene la maravillosa dramaturgia de Omar Varela, que hace que estos personajes cobren una vida impresionante, junto con la dirección de Fernando Amaral. Es una puesta muy particular que suma personajes que no estaban en la obra original y que ayudan a que crezca aún más. A raíz de la repercusión de la obra, la Alianza quiso que hiciéramos una temporada más.

—¿Cómo era tu vínculo con Omar Varela?

—De admiración. Era un ser muy especial, que marcó un punto ejemplarizante en el teatro nacional. Si bien no era su amiga, coincidimos en charlas amenas en reuniones sociales. Soy amiga de muchos amigos suyos, y cuando pasa eso se genera un vínculo especial.

—¿La obra puede interpretarse como un homenaje hacia él?

—Es importante destacarlo: el día del estreno teníamos a todo el elenco de (su obra) Italia Fausta entre el público. Eso fue una maravilla, porque fue un reencuentro no solo con compañeros de esa obra sino un reencuentro de ellos con esta obra de Omar, y con él mismo, porque sentimos que estaba presente.

Adriana Do Reis, Graciela Rodríguez, Cecilia Patron y Alejandro Martínez integran el elenco de "Un poco de suerte".

—¿Cómo es la química con Graciela Rodríguez en escena?

—Es la primera vez que trabajamos juntas y estamos felices de hacerlo. Descubrí una compañera de trabajo muy generosa. Es un privilegio trabajar con ella.

—Participás de esta comedia después de haber interpretado más papeles dramáticos a lo largo de tu carrera, ¿sentís que se te asociaba más a ese género?

—Sí, y eso me ha costado que varias veces no me convoquen para comedias, pero hacerlas es una maravilla. Yo me siento muy cómoda tanto en drama como en comedia, aunque es cierto que para este género no me llaman tanto. En algún momento tuve muchas ganas de hacer espectáculos que hicieran reír y no se me daba por estar encasillada en las obras dramáticas. En realidad una no se encasilla, si no que "la encasillan". Esta obra, si bien tiene humor, toca algunos puntos sensibles desde lo actoral, y eso es muy atractivo.

—¿En el teatro sigue habiendo un prejuicio hacia las comedias como un género menor?

—Sí, incluso pasa dentro de la propia colectividad teatral. Se cree que hacer comedia es más fácil, cuando en realidad pasa todo lo contrario: es muy difícil hacer reír. Yo no creo en esa distinción.

—Sigue siendo el tipo de espectáculos que lleva más público a las salas.

—Sí, el público quiere comedias. La gente en principio prefiere salir a divertirse en lugar de ver una obra que la interpele. Aunque muchas veces, a través del humor, una comedia puede cuestionar mucho más que un drama. En Un poco de suerte, por ejemplo, el público sale más movilizado que con cualquier obra dramática. Cuestionar desde la comedia siempre es más difícil.

—Más allá del caso de Un poco de suerte, ¿sentís que la gente está yendo al teatro?, ¿cómo estás viendo la industria en términos de convocatoria?

—Sí, el público está yendo más. Se revirtió lo que pasó durante los primeros años pospandemia, cuando había cierta pereza para volver a las salas. Hubo un trabajo arduo de todos nosotros para recuperar al público, y ahora la gente está acompañando.