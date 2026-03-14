"¡Cuánto zurdaje!": el grito de una espectadora que dejó a Graciela Rodríguez llorando en plena obra; qué pasó

El viernes, Graciela Rodríguez fue la invitada central de Algo contigo, el programa que Luis Alberto Carballo conduce en las tardes de Canal 4. La actriz, con varias obras en simultáneo en las carteleras montevideanas, sorprendió al relatar un incidente ocurrido en plena función que terminó con una espectadora retirada por el equipo de seguridad del Sodre.

Según relató, todo ocurrió el sábado de la semana pasada durante la tercera y última presentación de Quiéreme siempre, la obra que protagoniza junto a Leonor Svarcas y Magdalena Long, en la sala Hugo Balzo del Auditorio Nacional del Sodre.

"Con el motivo del Mes de la Mujer representamos esta obra que habla sobre la violencia de género", explicó. "Son tres mujeres de diferentes edades, con situaciones de violencia de género diferentes, pero que en algún momento se dan cuenta; ellas no tienen relación, pero en algún momento del espectáculo el público nota el enlace entre los tres personajes".

El incidente ocurrió durante una escena particularmente intensa del espectáculo. Según contó Rodríguez, su compañera Magdalena Long estaba interpretando el relato de la violación que atraviesa su personaje cuando una mujer del público comenzó a reaccionar desde la platea. “Magdalena estaba contando la violación de su personaje y dice unas palabras que están en el texto —y que no puedo repetir a esta hora en televisión—, pero que son comunes en una situación así”, dijo.

La sala Hugo Balzo, cuya primera fila está a la altura del escenario, hizo que la reacción de una espectadora se escuchara con claridad desde el escenario.. “Entonces, siento a una señora que dice: ‘Ay, nena, por favor, no digas más eso. ¡No digas más eso!’”, recordó. La situación escaló rápidamente. Según relató, la mujer comenzó a gritar desde su asiento: “¡No digas más eso! ¡Feministas! ¡Cuánto zurdaje! ¡Cuánto zurdaje!”.

También lanzó otros comentarios despectivos mientras el elenco permanecía en escena. “Era impresionante”, dijo la actriz. El escándalo fue tal que personal de seguridad del Sodre tuvo que retirarla de la sala. Sin embargo, mientras eso pasaba, la espectadora se dirigió directamente a Rodríguez. “Se dio vuelta y me dijo: ‘Lamento por vos, Graciela. Vos no tenés que estar haciendo eso; vos tenés que estar haciendo otro personaje’”, contó.

Ese momento afectó profundamente a la actriz, que estaba atravesando uno de los tramos más intensos de la obra. “Me agarró mal y empecé a llorar mucho”, confesó. “Además estaba haciendo mi proceso, porque mi personaje tiene momentos muy fuertes hacia el final”.

Graciela Rodríguez Foto: Darwin Borrelli

Rodríguez explicó que el papel que interpreta representa a una mujer de su generación que niega las situaciones de violencia que atraviesa. “La gente se sonríe mucho con mi personaje, pero en los últimos ocho o diez minutos hay momentos muy duros. Es un personaje negador. De esa época en que se decía que si el novio te celaba era porque te quería, que si te acompañaba a todos lados era un gran compañero. Ella es ama de casa, con familia, y cree que el marido no la encierra: que la cuida”.

Finalmente, la mujer fue retirada por personal de seguridad del Sodre. “La sacó la guardia. Yo me quedé llorando”, relató. Durante el episodio, el espectáculo quedó momentáneamente suspendido. “La señora cortó el silencio del público y quedamos congeladas. No hablamos nada. Cada una en su posición: Leonor de espaldas, Magdalena mirando de frente”, recordó.

Cuando la espectadora abandonó la sala, el público reaccionó con aplausos en apoyo al elenco. “El público aplaudió apoyándonos”, contó Rodríguez. Según agregó, varios espectadores creyeron inicialmente que la intervención formaba parte del relato. “La gente pensaba que era parte de la obra. Después se dieron cuenta de que no. Nadie podía creer lo que estaba pasando”.