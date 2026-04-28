Teatro en movimiento: productora impulsa giras que llevan comedias exitosas a todo el Uruguay

De los escenarios bailables a las tablas teatrales. Ese es el camino que vienen transitando Richard Frugoni y Claudio Literas, directores de Sunset Producciones y Management, una productora joven que ya pisa fuerte con giras en todo el país y apuesta a descentralizar el acceso al teatro.

La compañía, que tiene raíces en la música tropical, está detrás de dos giras destacadas: Entre ella y yo, protagonizada por Leo Pacella y Danna Liberman, y Mi madre, mi novia y yo, con Graciela Rodríguez al frente. Ambas propuestas vienen recorriendo el interior con muy buena respuesta del público.

El fin de semana pasado, Entre ella y yo se presentó a sala llena en Mercedes, confirmando el interés que existe fuera de Montevideo por espectáculos que habitualmente se concentran en la capital. La obra continuará su recorrido el 10 de mayo en Melo y, en el segundo semestre, llegará a San Carlos, Punta del Este y Florida.

Graciela Rodríguez.

Por su parte, Mi madre, mi novia y yo desembarca este domingo en Trinidad, en el Teatro Artigas, con función a las 19 horas. La gira seguirá sumando fechas en distintas ciudades y se extenderá, al menos, hasta noviembre.

“Nosotros venimos del palo de la música”, cuenta Literas, quien fue director y productor de La Revancha, una de las bandas más exitosas de la movida tropical. Frugoni, en tanto, trabajó como sonidista del grupo. Esa experiencia en rutas, escenarios y producción fue clave para el nacimiento de Sunset.

La idea de la productora empezó a gestarse tiempo atrás, inicialmente vinculada a eventos musicales. Sin embargo, tras la pandemia y los cambios en el mercado, decidieron reconvertirse. “El rubro cambió muchísimo. Hoy hay menos espacios para tocar y menos trabajo. Había que adaptarse”, explica Literas.

Danna Liberman y Leo Pacella.

Ese giro los llevó a enfocarse en la producción de giras teatrales en el interior, un nicho que detectaron como poco explotado. “Mucha gente nos decía que para ver estas obras tenían que viajar a Montevideo. Nosotros apostamos a llevar esos espectáculos a sus ciudades”, señala Frugoni.

El conocimiento previo del interior y los contactos construidos en años de música facilitaron el camino. “Siempre hay alguien conocido en común en cada lugar. Eso ayuda a abrir puertas con teatros y direcciones de cultura”, agregan.

Además del aspecto logístico, hay un factor humano que los sorprendió gratamente: la respuesta del público. “La gente del interior es muy cálida, muy agradecida. Valoran mucho que lleguen este tipo de propuestas”, coinciden.

Las obras elegidas no son casuales. Se trata de comedias exitosas en la cartelera montevideana, con elencos completos y producciones consolidadas. Entre ella y yo propone una mirada humorística sobre las relaciones de pareja, mientras que Mi madre, mi novia y yo combina humor y emoción en un conflicto familiar atravesado por el desarraigo y los vínculos afectivos.

En este último caso, la historia gira en torno a Fernando, un hombre dividido entre su madre -una figura dominante y aferrada al pasado- y su pareja, que representa una visión más moderna. El choque entre ambas desata una serie de situaciones tan hilarantes como reflexivas.

El camino de Sunset recién comienza, pero ya marca una dirección clara: integrar al interior en los grandes circuitos culturales. “Hay que adaptarse a los nuevos tiempos, pero también generar oportunidades. Y el interior tiene un público enorme”, concluyen.

