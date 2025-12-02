"Masterchef Uruguay" se llenó de famosos y una pregunta de Ximena Torres a Julio Ríos desconcertó a todos

Redacción El País

Este lunes, Masterchef Uruguay vivió una de sus jornadas más divertidas de 2025, cuando recibió a un puñado de famosos que se sumaron a los competidores amateurs para acompañarlos a cocinar. El singular cruce dejó risas, potenciales enamoramientos y algunos recuerdos vinculados al paso de Julio Ríos por las cocinas más famosas de la televisión.

Luana Persíncula, Noelia Etcheverry, María Noel Riccetto, Nubel Cisneros, Julio Ríos, Santiago "Tato" Algorta y Petru Valensky vestido como su conocido personaje de Doris fueron los que se presentaron en el set, para trabajar mano a mano con los siete finalistas del ciclo que conduce Colo Gianarelli y evalúan los cocineros Sergio Puglia, Ximena Torres y Laurent Lainé.

A cada famoso se le asignó un concursante y tuvieron que atarse para trabajar juntos. Pero las duplas fueron rotando y la interacción le agregó un componente extra a la dinámica velada en la que, por ejemplo, María Pía se mostró ruborizada por tener que compartir con el ganador de Gran Hermano Argentina, a quien seguía desde el reality. "Acá van a pasar cosas", los alentó Luana, apostando fichas por la pareja.

Pero uno de los momentos más llamativos de la noche tuvo que ver con Julio Ríos, quien tuvo un accidentado paso por Masterchef Celebrity, donde protagonizó una sangrienta escena cuando se cortó los dedos cocinando. Fue por eso que, al darle la bienvenida, Ximena Torres lo descolocó con una pregunta: "Julio Ríos, ¡¿cómo te animaste a volver acá?!", dijo entre risas, y tomó por sorpresa a todos los presentes.

Julio Ríos junto a Graciela Rodríguez en su paso por "Masterchef Celebrity".

El periodista respondió con simpatía: "Un placer, un gusto estar acá con todos estos queridos colegas y poder colaborar con los participantes. Y siempre tuve un grado de inconsciencia bastante importante", reconoció. "Pero te digo algo: hoy tuve una sensación bastante diferente de cuando vine a competir. Hoy lo disfruté. Vengo a colaborar y prometo que no voy a tirar medio litro de sangre como tiré acá cuando participé", bromeó.

La divertida jornada se cerró con la consagración de Pedro Strauch, quien logró el mejor plato de la noche. Masterchef Uruguay va lunes, martes y jueves por Canal 10 y la semana que viene será la gran final.