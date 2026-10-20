Florencia Raggi habló de su relación con Nicolás Repetto y fue tajante sobre los rumores de separación

Florencia Raggi estuvo como invitada en Otro día perdido, el programa de Mario Pergolini, y recordó los comienzos de su relación con Nicolás Repetto. La actriz contó cómo fue la decisión de mudarse a Uruguay junto al conductor cuando llevaban poco tiempo de noviazgo y reconoció que, en un momento, pensó en regresar.

“Yo me fui con él a Uruguay estando muy enamorada, enamoradísima”, relató Raggi, quien también recordó que por entonces estaba dejando su carrera como modelo para dedicarse a la actuación.

“Mi primer trabajo como modelo fue a los 15. Lo disfruté porque me divertía y me iba bien. No tuve que pelearla. A los 23 cerré esa etapa porque pensé que era algo que tenía que dejar y dejé de trabajar de eso”, explicó.

En ese contexto, la actriz contó que Repetto suele describir aquella decisión como si hubiera sido un rapto. “Cada vez que Nico cuenta cómo me fui con él, siente que me raptó. Lo dice repetidas veces y con ese tono”, comentó entre risas.

Sin embargo, Raggi aclaró que la mudanza también coincidió con un momento de cambios personales y profesionales. “Justo se daba esta época en la que quería dejar de trabajar como modelo y estaba estudiando para ser actriz. Así que me vino bien”, señaló.

“Yo estaba perdidamente enamorada. Estábamos solos. Me fui sola. Él había dejado un programa, la vida era toda una novedad para mí… pero sí pasó que en un momento yo quise volver”, recordó sobre aquella etapa.

Florencia Raggi y Nico Repetto en un evento en José Ignacio. Foto: Grupo Mass

Durante la charla con Pergolini, la actriz también habló de sus expectativas sentimentales cuando comenzó la relación. “Yo siempre fui Susanita, quería un matrimonio largo. Me parecía que con Nico no iba a funcionar…”, confesó.

La respuesta del conductor no tardó en llegar. “Todos pensamos lo mismo, quedate tranquila”, le dijo entre risas. Raggi, por su parte, recordó la diferencia de edad y las circunstancias que rodeaban a su pareja en aquel entonces: “Yo era chiquita, él era grande, famoso y tenía otros hijos y dos exmujeres… ahora vamos 31 años”.

Florencia Raggi habló de los rumores de separación de Nicolás RepettoLa entrevista también tuvo lugar en medio de las versiones que circularon sobre una posible separación de la pareja, que lleva más de tres décadas de relación.

Al ser consultada sobre el tema, Raggi cuestionó las interpretaciones que se hicieron a partir de distintas publicaciones y apuntó contra los titulares que alimentaron las especulaciones.

“Reflotaron cosas ahora que no tienen nada que ver. Si hacés click en la nota ves que no dicen nada. Los títulos son tan ridículos que hasta da risa”, sostuvo.

De esta manera, la actriz se refirió a los rumores sobre su vínculo con Repetto y repasó una historia de amor que comenzó hace 31 años, cuando decidió acompañar al conductor a Uruguay en una etapa de grandes cambios en su vida.