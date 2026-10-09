Famoso comunicador sorprendió al revelar que fue compañero de banco de Orsi y contó cómo era como alumno

Rafael Goncalvez fue invitado a La mesa de los galanes (Del Sol) para celebrar los 26 años de Café Versátil, el programa de interés general que actualmente se emite por la Red Uruguaya de TV y Canal 7 de Punta del Este, pero que durante una década salió por Canal 5. Con un formato diario que reunía a once invitados por programa y unos cinco columnistas, se convirtió en una propuesta que quedó en la memoria de los televidentes.

Ya desde la presentación, Pablo Fabregat, encarnando a su personaje del Tío Aldo, lo definió como un "comunicador de fuste, un gigante" y aprovechó para contar que había sido compañero de clase del presidente Yamandú Orsi.

En determinado momento de la entrevista, luego de repasar parte de la trayectoria de su emblemático programa, Goncalvez contó que toda la vida se había desempeñado como maestro y profesor de música, y que continuó trabajando en distintas escuelas y liceos de Canelones en paralelo a su actividad en los medios.

Jorge Piñeyrúa quiso saber si había sido compañero del presidente como profesor o como alumno. Goncalvez respondió que ambas cosas, y agregó que también habían sido vecinos.

"Yamandú es profesor de Historia y era excelente alumno. Veía que iba a llegar muy lejos y así fue. En sexto año fue abanderado de la bandera de Artigas", contó.

Entonces salió en defensa del mandatario al afirmar que no comprende por qué hay personas que dicen que Orsi no tiene el título de profesor del IPA. "Lo tiene. Yo lo vi", aseguró entre risas. "Es raro que la gente diga eso cuando fue profesor toda la vida. Fue adscripto después, en Maldonado", señaló.

El Piñe, el Tío aldo, Rafael Goncalvez y Camilo Fernández en los estudios de Del Sol FM.

El conductor de Café versátil también reveló que incluso habían sido compañeros de banco y destacó el desempeño académico del hoy presidente. "Pasó todos los años con 11 y 12", dijo.

Por último, recordó que, mientras él estaba en el Teatro Municipal de Canelones, Orsi integraba el ballet folclórico municipal, por lo que también compartieron experiencias en el ámbito artístico. Al resumir su recuerdo del presidente, fue contundente: "Muy buena persona".