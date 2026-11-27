Diego Jokas cumplió 50 años y tuvo un comienzo de jornada muy especial. Este viernes, Desayunos Informales (Canal 12) abrió su programa con un homenaje al periodista deportivo y relator, que no pudo contener las lágrimas ante una sorpresa que le prepararon sus compañeros y los mensajes de sus seres queridos.

La celebración comenzó con "La puerta de Alcalá" sonando de fondo. No fue casualidad: el clásico de Ana Belén y Víctor Manuel es la canción preferida del cumpleañero. Coco Echagüe y Victoria Zangaro improvisaron un "que los cumplas feliz", mientras Cata de Palleja ingresaba al estudio con una gran torta rogel que llevaba la inscripción "Felices 50 Diego Jokas".

"Vamos, Dieguito", lo alentaron sus compañeros de la mañana de Canal 12.

Entonces, el periodista hizo una primera confesión: "Arranqué a llorar temprano, como seis y pico de la mañana. No sé si son los 50, los mensajes o qué, pero arranqué debilucho la mañana", contó. Sus compañeros le hicieron notar que estar sensible no era sinónimo de debilidad y él se corrigió: "Arranqué sensible la mañana", dijo antes de soplar la vela.

Acto seguido, Coco le anticipó que, si tenía ganas de llorar, ese era el momento indicado porque tenían preparada una sorpresa: saludos de sus seres queridos.

El primero en aparecer fue su hermano, que le deseó feliz cumpleaños, seguido por su sobrina, que le expresó sus ganas de asistir a la fiesta. Luego llegaron los mensajes de sus hijos, que juntos le desearon un gran día y le recordaron cuánto lo quieren.

El momento más romántico llegó con el saludo de su novia, Lucía Taborda, con quien suele mostrarse muy feliz en redes sociales. El mensaje también marcó su primera aparición televisiva.

"Hola, mi amor, muy feliz cumple. Paso por acá a dejarte un beso enorme en este día tan especial para vos. Decirte lo mucho que te amo. Sos un compañero increíble. Estoy muy orgullosa de la gran persona que tengo al lado y me siento muy afortunada de poder acompañarte. Nos vemos a la noche para celebrar juntos. Te amo mucho", le dedicó.

El equipo de "Desayunos Informales" sorprendió a Diego Jokas con una torta en su cumpleaños.

Jokas no pudo disimular las lágrimas mientras miraba el especial homenaje que le había preparado la producción. Y la emoción creció todavía más con los saludos de sus padres.

"50 añitos, medio siglo. Un disparate. Que los cumplas muy feliz, querido. Me alegro de encontrarte en toda tu plenitud", le dijo su papá.

Su madre también tomó la palabra para recordar que hacía 50 años había nacido un hermoso bebé. "¿Qué te puedo decir? Que tengas una noche mágica. Te deseo lo mejor, que disfrutes. Te quiero mucho, junto a tus hermosos hijos, a Lu, a tu hermano, tu cuñada y a los papis", expresó con la voz quebrada.

De regreso en el estudio, Jokas reconoció que sus compañeros habían conseguido conmoverlo. "Muy emocionado. Hay gente que no le gusta cumplir años. Tengo un compañero de la radio que oculta la fecha. A mí no solo me gusta festejar y compartir con mis amigos, con ustedes que son compañeros de trabajo que se transforman en familia", comenzó diciendo.

Luego aclaró que tiene una familia chica, pero que se tienen mucho cariño y que el corazón es grande. "Gracias a todos por el mensaje. Vamos a disfrutar el día", cerró entre aplausos.

"Ya está, cortemos con tanta dulzura", pidió el cumpleañero, mientras Lucía Rodríguez celebraba que hubieran logrado hacerlo llorar. "Es increíble", bromeó.

Por último, Cata les recordó a los televidentes que podrían seguir la transmisión de la gran celebración a través de las redes sociales, con el hashtag #JokaFest. "Ahí vamos a estar subiendo todos los videos", contó.

"¿Compraste los derechos? No me enteré", le respondió Jokas entre risas, para cerrar un momento tan divertido como emotivo en el programa.