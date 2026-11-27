Cami Rajchman celebró sus 32 años y, como era de esperarse, lo hizo con sus clásicos festejos maratónicos, revelaciones en redes sociales y mucho material para sus seguidores.

Su cumpleaños era el jueves 26, pero la celebración comenzó la noche anterior y se extendió hasta la madrugada del viernes en el boliche Jackson, entre baile y brindis con amigos.

La influencer y conductora de Aweno esperó las 0:00 en un bar ubicado en Carrasco, donde hubo una "mesaza" con variedad de quesos, fiambres y panes, además de una torta que reunió algunos de los grandes hitos de su último año. Allí no podían faltar Polonio, el perro que adoptó hace unos meses junto a su amigo Fer Vázquez, y la casa que logró comprarse.

Durante la madrugada de una fecha tan especial, compartió una primera reflexión en la que habló de lo rápido que pasa la vida y recordó una promesa que se había hecho en su cumpleaños anterior.

"El año pasado prometí soltar lo que no valía la pena, lo que me quitaba energía, dejar de anhelar lo que podría haber sido para construir siendo", expresó. También reconoció estar en su "mejor momento": "Vibrando altísimo al punto de contagiarlos", agregó.

Sobre el mediodía del soleado jueves, se mostró disfrutando de la piscina de la casa de sus padres. "¿Podrán tener este cumpleañito? Qué manera de disfrutar la vida, hermana", escribió mientras posaba en bikini, con gorro y lentes de sol, sobre un inflable.

La torta de cumpleaños que hizo la mamá de Cami Rajchman y la que resume su año.

"Estoy en jornada de oposición a la pala en honor a mí", bromeó en un siguiente video, donde se la veía aprovechar el hermoso día.

Así transcurrió buena parte de la jornada, hasta que volvió a soplar las velitas con otra increíble torta, esta vez rodeada del amor de sus seres queridos. También compartió videos bailando durante la previa y junto a su familia, mientras una amiga la maquillaba para prepararse para una gran noche.

Pero hubo una sorpresa que se llevó todas las miradas y dejó sin palabras a la cumpleañera: sus amigos mandaron a hacer distintos tatuajes con su cara para que los luciera durante la salida al boliche.

"Increíble", resumió Cami junto al video en el que se la veía con varios tatuajes de henna repartidos por el cuerpo.

A la noche volvió a soplar las velitas, esta vez con una torta muy especial que le preparó su mamá. Los últimos registros de la celebración llegaron desde el boliche, donde se la vio bailar, saltar y disfrutar en plena pista. "@camilaraj siempre de fiesta", se leía en uno de los videos, mientras llegaba a su mesa una botella de champagne con fuegos artificiales incluidos.

La confesión de Cami Rajchman

Pero hubo algo más. En un posteo que realizó durante la tarde del jueves, la conductora, cantante e influencer decidió ponerse reflexiva y abrir su corazón en una jornada muy especial.

"Es la primera vez que no pediré deseos porque no necesito nada más, tengo abundancia de la linda", reveló.

Y cerró con una declaración que resume el momento que atraviesa: "Lo que llegue será bienvenido pero ya soy muuuy feeeeliz con todo lo que me rodea, gracias por sus mensajitossss los reee tkm".