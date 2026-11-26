Giannina Silva arrancó su cumpleaños número 42 de la mejor manera y terminó viviendo una jornada repleta de mimos, sorpresas y momentos especiales. La conductora de Vamo Arriba (Canal 4) compartió en redes sociales un carrusel de fotografías para mostrar cómo celebró su vuelta al sol, rodeada de sus afectos y con varios detalles que hicieron de la fecha un día inolvidable.

El festejo tuvo un poco de todo: una cena romántica con sushi casero, un desayuno compartido, un día de campo en familia y hasta un asado con fuego encendido y parrilla a cargo de su pareja, Gonzalo Zaugg.

"El 24/11 fue un hermoso cumpleaños para mí", comenzó escribiendo en su publicación. Allí contó que venía de un noviembre ajetreado, sin tiempo ni energía para organizar una celebración, por lo que decidió dejar que el día fluyera como uno más. Sin embargo, terminó llevándose varias sorpresas.

Entre las imágenes se pudo ver la romántica cena de la noche anterior, con sushi casero preparado por Gonzalo, vino tinto y velas. También compartió el desayuno que disfrutaron los tres juntos, junto a su hija Isabella, y una pulsera que recibió como regalo de su pareja.

La celebración continuó en un entorno natural, con paseos al aire libre, caballos y mucho verde. Para la noche llegó el turno del asado, con carne, chorizos y provolone a la parrilla, además de una torta casera y las infaltables velitas. Una de las postales más tiernas la mostró sonriente mientras las soplaba junto a Gonzalo e Isabella.

"Terminó siendo un popurrí de todo; de mimos, de sorpresas, de sushi casero la noche anterior, de ese divino despertar, de ese desayuno rico juntos, de fueguito y asado la noche del 24, de torta casera y velitas, de paseos y de sol, y por sobre todo de mucho amor", resumió.

Giannina Silva junto a su novio Gonzalo, que le preparó sushi casero en su cumpleaños. Foto: @gianninasilvaok

La conductora también agradeció a sus familiares, amigos y a todos quienes se tomaron un momento para saludarla. Pero tuvo palabras especialmente cariñosas para su pareja: "Muchas gracias, mi amor, no dejaste nada al azar y me hiciste pasar un cumple inolvidable". Y agregó una mención especial para Isabella: "Y qué decir de esa bebota que tenemos que ilumina mis días".

El posteo se llenó de mensajes de colegas y amigos que celebraron su cumpleaños y también su presente familiar. Entre ellos estuvieron Claudia Fernández, que le deseó "feliz vida", y Anahí Lange, quien le escribió: "Todo el amor que te merecés, y qué familia más hermosa".