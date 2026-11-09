Giannina Silva sorprendió con un cambio de look y lanzó un enigmático anuncio: mirá las fotos

Giannina Silva sorprendió a sus seguidores al mostrar una nueva renovación de imagen. La conductora de Vamo Arriba (Canal 4) oscureció su cabello, dejó atrás el tono castaño y apostó por un morocho más intenso, al que además sumó extensiones para darle mayor largo y volumen.

Pero el cambio no fue simplemente una cuestión estética. La propia Giannina se encargó de alimentar el misterio al revelar que detrás de esta renovación hay un nuevo desafío profesional.

"Nuevo desafío que implicó nuevo look #Morocha. En breve les cuento para qué. ¿Les gustó?", escribió junto a un video en el que mostró el resultado.

La publicación cosechó numerosos comentarios y elogios de sus seguidores, entre ellos los de Paula Silva y Sofía Rodríguez, que celebraron su nueva imagen.

"Nos encaaaantaaa bombona", escribió la actriz. "Divina", le comentó la exinvestigadora de ¿Quién es la máscara? (Canal 12).

Lo cierto es que Giannina ya había dado algunas pistas días antes. En aquella oportunidad compartió un video en el que aparecía rubia, durante las grabaciones de la serie Porno y helado (Prime Video), dirigida por Martín Piroyansky y en la que participó junto a Luis Alberto Carballo.

El nuevo look de Giannina Silva, morocha y con extensiones. Foto: redes sociales

"Aaayy, ¿qué se viene? ¿Se animan a adivinar? Lo que es seguro es que lo estaré compartiendo por acá con ustedes en cuanto pueda", había escrito, y explicó que por contrato todavía no podía revelar detalles del proyecto.

En el video también dejó entrever que podría tratarse de una nueva serie, probablemente rodada en Uruguay, en la que asumiría un nuevo papel. La actuación es una faceta que disfruta especialmente, aunque no sea su actividad principal.

"Una cosa que me gusta, amo y disfruto es actuar. Estar en la piel y el look de alguien que jamás sería, ponerme en la piel de otra persona, ser alguien que no soy. Tomar las herramientas que tenés y darle vida a alguien que te piden que seas durante ese momento. Esa conversión es máxima y, si bien no es mi profesión principal, cuando surge alguna oportunidad de estas, soy tan feliz", expresó en ese mismo video.

Mientras tanto, la conductora e influencer mantiene expectantes a sus seguidores, que ya comenzaron a especular sobre cuál será este nuevo desafío.