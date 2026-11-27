Entre los momentos más emotivos de la entrevista que Rafael Villanueva brindó este jueves a Mariano López en Teledoce estuvo el dedicado a Cecilia, su compañera de vida y quien se convirtió en un pilar fundamental durante el grave quebranto de salud que lo tuvo al borde de la muerte a comienzos de año.

De perfil bajo y alejada de la exposición mediática, Cecilia acompañó al comunicador en su regreso a los estudios de La Tele y, por primera vez, apareció en cámara. Desde allí, visiblemente emocionada, escuchó las palabras de amor y agradecimiento que le dedicó su pareja.

Villanueva y Cecilia se conocieron en 1993 y, aunque con algunas interrupciones en la relación, han compartido más de tres décadas de sus vidas. Juntos concretaron el sueño de construir una casa a metros del mar en Punta del Diablo, el lugar en el mundo del comunicador, donde proyectan retomar su vida una vez que avance su rehabilitación.

En el especial Rafa Villanueva íntimo, Mariano López destacó el papel que desempeñó Cecilia durante los meses de internación, no solo por el acompañamiento permanente a su pareja, sino también por haberse convertido en el nexo entre el comunicador y sus amigos, compañeros de trabajo y seres queridos.

"Es un titán", la definió López, quien recordó que Cecilia respondía diariamente los mensajes de quienes se interesaban por la evolución de Villanueva.

Mariano López y Rafa Villanueva. Foto: Teledoce.

Consultado sobre lo que significa ella en su vida, el comunicador ensayó una definición que trascendió ampliamente la dimensión romántica de la relación. "Cecilia es todo. Mi novia, mi compañera, mi amiga, mi hermana, mi madre, mi enfermera", expresó.

Villanueva también reflexionó sobre el significado del amor y los vínculos que se construyen a lo largo de los años.

"Podés sentir atracción por mucha gente. Ahora, cuando vos encontrás una mirada, la complicidad, la paz, la esperanza, la incondicionalidad...", expresó el comunicador, mientras Cecilia lo observaba emocionada desde el estudio.

Rafa Villanueva. Foto: Teledoce.

Cecilia, La mujer que estuvo a su lado en los momentos más difíciles

Cecilia, compañera de Rafa Villanueva. Foto: Teledoce.

Cecilia fue, además, quien advirtió las primeras señales de alarma cuando Villanueva comenzó a sentirse mal en los últimos días de diciembre de 2025.

El comunicador recordó que llevaba dos días con fiebre y malestar estomacal cuando su pareja descubrió unas manchas en su cuerpo mientras se duchaba. Sin transmitirle la preocupación que le había generado aquel hallazgo, insistió en llevarlo a la policlínica de Punta del Diablo.

Allí, Villanueva perdió la noción de lo que sucedía a su alrededor y Cecilia comenzó a transitar un verdadero calvario.

"Yo no recuerdo ni haber subido a la ambulancia. Ahí es Cecilia la que empieza a vivir todo el calvario, porque el médico de Punta del Diablo le dice que es muy probable que yo no llegue a Rocha", relató.

Rafa Villanueva. Foto: Teledoce.

Luego vendrían los meses de incertidumbre en el sanatorio Mautone, las intervenciones médicas para salvarle la vida, las amputaciones y un largo proceso de rehabilitación en el que Cecilia también estuvo presente.

Durante la entrevista, Villanueva también expresó su agradecimiento al personal sanitario, a sus familiares, amigos, compañeros de trabajo y a las innumerables personas que colaboraron económicamente para que pudiera acceder a las prótesis y realizar su tratamiento en Maldonado.