A casi un año del comienzo de su grave infección generalizada que lo mantuvo internado durante más de 100 días y puso en riesgo su vida, Rafael Villanueva abrió su corazón en una entrevista con Mariano López para Teledoce. El comunicador habló sin rodeos sobre las consecuencias de la infección generalizada que sufrió, las amputaciones de ambos pies y ocho dedos de las manos, los momentos de profunda depresión y el proceso de reconstrucción física y emocional que atraviesa.

Bajo el título Rafa Villanueva íntimo, la entrevista se emitirá este jueves a las 21:15, luego de la edición central de Telemundo. El informativo ofreció un adelanto de la charla, en la que el comunicador también expresó su deseo de regresar a la pantalla.

Uno de los pasajes más conmovedores del encuentro estuvo relacionado con el accidente de tránsito que protagonizó el 9 de febrero de 2025 en la ruta 9, cuando el vehículo que conducía impactó con una moto. Como consecuencia del siniestro, el motociclista falleció y su acompañante resultó herida.

Villanueva recordó con crudeza las sensaciones de aquella noche. "Empiezo a vivir el accidente con un ruido, un estruendo. Iba manejando, mirando para adelante y de repente escucho un estruendo tremendo y se me abre el airbag. Como que no entendés nada", relató.

"Cuando me bajo, veo la moto enganchada en la parte delantera derecha del auto. Y ahí... el silencio más silencio que escuché en mi vida", añadió visiblemente emocionado.

El comunicador aseguró que, al llegar a Rocha, vivió "el momento más duro" de toda su vida. Consultado sobre cómo fueron los meses posteriores a la tragedia, respondió con una sola palabra: "Horribles".

Rafa Villanueva y Mariano López. Foto: Teledoce.

La infección que puso en riesgo su vida y una posible causa

Según relató Villanueva, los médicos vincularon el debilitamiento de su sistema inmunológico con el estado depresivo que atravesaba desde el accidente. Un corte en uno de sus pies mientras caminaba por la playa de Punta del Diablo, donde residía, habría sido la puerta de entrada de una bacteria.

"Los médicos dicen que por algún lado entró una bacteria que, si yo no hubiera tenido la inmunodepresión que tenía, hubiera sido unos grados de fiebre y una gastroenterocolitis", explicó.

Los primeros síntomas aparecieron el 26 de diciembre de 2025. Al día siguiente, su pareja, Cecilia, advirtió unas manchas en distintas partes de su cuerpo y se alarmó por su estado.

Villanueva recordó que, cuando llegó a la policlínica de Punta del Diablo, tuvo conciencia de la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Fue uno de sus últimos recuerdos antes de perder la noción de lo que sucedía a su alrededor.

Rafa Villanueva continúa con su rehabilitación. Foto: Captura de Instagram /ceremarehabilita.

El panorama era tan crítico que el médico que lo atendió llegó a advertirle a su pareja que existía la posibilidad de que el comunicador no sobreviviera al traslado.

El 28 de diciembre ingresó al sanatorio Mautone de Maldonado con una infección generalizada. Permaneció más de 70 días en cuidados intensivos y, en el marco de los tratamientos para salvarle la vida, los especialistas debieron amputarle ambos pies y ocho dedos de las manos.

Rafa Villanueva sobre las amputaciones: "Si no lo hacíamos, te morías"

Villanueva recordó cómo recibió la noticia de las amputaciones una vez que recuperó la conciencia. "Fue desde un lugar positivo: 'Estás amputado, te tuvimos que amputar los pies y ocho dedos de la mano, pero si no lo hacíamos, te morías'", contó.

Sin embargo, una vez superada la etapa más crítica de la enfermedad y tras recibir el alta sanatorial, debió enfrentar otro desafío: asimilar las consecuencias físicas de lo ocurrido.

El comunicador reconoció que cayó en un profundo estado depresivo. Uno de los momentos más difíciles se produjo durante una consulta médica, cuando le preguntaron cuáles eran sus aspiraciones en materia de rehabilitación.

"Yo quiero volver a caminar por la playa con mi perro", respondió entonces, en referencia a Morena, su compañera de cuatro patas.

La especialista no pudo garantizarle que cumpliría ese objetivo, una incertidumbre que lo sumió en la tristeza. Sin embargo, en aquella misma consulta encontró un motivo para volver a ilusionarse: la posibilidad de utilizar prótesis. "Ese es el momento en el que yo toco fondo. Es el fondo de la olla. Pero en ese mismo instante comienzo a subir", recordó.

Autoridades de Canal 12 junto a Rafa Villanueva en el sanatorio Mautone. Foto: @conradopolvarini

Las prótesis, la independencia y el regreso a la televisión

Durante la entrevista, Villanueva mostró las prótesis de origen alemán que le han permitido volver a caminar y que pudo conseguir gracias a la solidaridad de la gente.

También explicó cómo se ha adaptado a las amputaciones de sus manos y destacó la importancia de conservar buena parte de sus dos pulgares para desenvolverse en la vida cotidiana.

Mariano López y Rafa Villanueva. Foto: Teledoce.

"Afeitarme, lavarme los dientes... Gracias a este pulgar y medio tengo absoluta independencia", expresó. También puede utilizar dispositivos electrónicos y escribir en su tableta.

Lejos de desconocer la dimensión de las pérdidas que sufrió, Villanueva compartió una reflexión sobre la actitud con la que procura afrontar esta nueva etapa de su vida.

"El problema es lo que vos hacés con lo que te pasa. Lo que te pasa, te pasa. No se puede corregir, no se puede volver atrás. Pasó. ¿Qué hacés con eso? Ahí está la diferencia", sostuvo.

Sobre el final del adelanto, Mariano López le formuló una pregunta que seguramente muchos televidentes se han hecho durante estos meses: si tiene deseos de volver a trabajar en televisión.

"Claro, por supuesto", respondió sin dudar.

Y cuando el periodista le consultó si ese eventual regreso sería a través de la pantalla de Teledoce, Villanueva dejó una frase cargada de afecto y pertenencia hacia el canal en el que desarrolló buena parte de su trayectoria profesional. "Esta es mi casa".