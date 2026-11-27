En el marco de la emotiva entrevista que brindó este jueves a Mariano López por Teledoce, Rafael Villanueva volvió sobre uno de los episodios más dolorosos de su vida: el accidente de tránsito que protagonizó el 9 de febrero de 2025 en la ruta 9, en el departamento de Rocha, y que tuvo como consecuencia el fallecimiento de un joven motociclista y heridas a su acompañante.

Además de reconstruir aquella fatídica noche, el comunicador se refirió a la causa judicial que se inició a raíz del siniestro y en la que es representado por el abogado Juan Fagúndez.

Villanueva señaló que compareció en dos audiencias judiciales, pero que, debido al grave quebranto de salud que sufrió desde fines de diciembre de 2025, no volvió a presentarse ante la Justicia.

El comunicador aseguró que en la causa "hay cosas extrañas" y reafirmó que no considera haber actuado de manera "imprudente" ni "negligente" al volante. Añadió que "no iba alcoholizado ni drogado", "ni mirando el celular (no tenía batería)". "Iba con las dos manos en el volante, ni siquiera escuchando música", dijo.

Rafa Villanueva y Mariano López. Foto: Teledoce.

Uno de los principales argumentos de su defensa es que la motocicleta circulaba sin luz trasera por un tramo de la ruta particularmente oscuro, circunstancia que, según su versión, le habría impedido advertir la presencia de la moto y evitar el impacto.

En el mano a mano con López, Villanueva aseguró que conserva intactos los recuerdos de aquella noche de domingo, cuando regresaba de trabajar rumbo a su casa en Punta del Diablo. "Todo. Absolutamente todo. Segundo a segundo", respondió cuando el periodista le preguntó qué recordaba del accidente.

El comunicador aseguró que el estruendo del impacto fue la primera señal que tuvo de que algo había ocurrido. En un primer momento, incluso, pensó que había atropellado a un animal. Cuando logró detener el vehículo y descendió, descubrió que la moto había quedado enganchada en la parte delantera derecha del automóvil.

Luego llegaron otros conductores a la escena y finalmente asistieron policías y médicos de emergencias. Villanueva relató que consultaba reiteradamente por el estado de salud de los dos ocupantes de la motocicleta. Posteriormente, concurrió a la seccional policial de Castillos, donde prestó declaración.

➡️ Conversamos con Rafa sobre la fatídica noche del 9 de febrero de 2025, cuando sufrió un accidente automovilístico mientras volvía a su casa de trabajar.



🗣️ "Recuerdo absolutamente todo de esa noche". pic.twitter.com/T1e5b8zdJH — 𝗧𝗲𝗹𝗲𝗱𝗼𝗰𝗲 📺 (@teledoce) November 27, 2026

El comunicador regresó a su domicilio de madrugada y no durmió en toda la noche. Llamó en varias oportunidades al hospital de Rocha para conocer la evolución del joven, pero, al no ser familiar, no pudo acceder a demasiada información.

A la mañana siguiente decidió trasladarse personalmente al centro asistencial. "Tenía la necesidad imperiosa de ir a ver cómo estaba ese muchacho y dar la cara también. Yo no tenía nada que ocultar", expresó.

El acercamiento a la familia y los gastos del sepelioVillanueva recordó con profundo dolor su llegada al hospital de Rocha y el impacto emocional que le provocó la muerte del motociclista. "Ahí viví el momento más duro de toda mi vida", confesó.

El comunicador contó que se puso a disposición de la familia del joven fallecido. Según su relato, cuando sus allegados le manifestaron que no contaban con los recursos económicos para afrontar los gastos del servicio fúnebre, decidió hacerse cargo de ellos.

La tragedia tuvo consecuencias devastadoras en el estado anímico de Villanueva, quien calificó de "horribles" los meses posteriores al accidente.

Según explicó, los médicos que lo trataron posteriormente asociaron el debilitamiento de su sistema inmunológico con el cuadro depresivo que atravesaba desde aquel episodio.

A casi dos años del siniestro y mientras continúa con su rehabilitación física tras las amputaciones de ambos pies y ocho dedos de las manos, Villanueva también tiene por delante la resolución de la causa judicial.

En su regreso a la pantalla de Teledoce, el comunicador dejó en claro que, más allá de su posición respecto a las circunstancias del accidente y de los argumentos que sostiene su defensa, la muerte del joven constituye una herida emocional que sigue presente en su vida.