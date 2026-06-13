El cantante de The la Planta arremetió sin filtro contra Márama y Rombai: "Se los digo en la cara"

Nicolás Choca, líder y voz principal de The la Planta, lanzó fuertes críticas contra la denominada "generación dorada" de la cumbia cheta uruguaya, apuntando directamente a las bandas que dominaron la escena años atrás: Márama y Rombai.

Durante una participación en el streaming de Joaco Santos, el cantante cuestionó la falta de apoyo que, según él, existió hacia los artistas emergentes durante el auge del género y sostuvo que ese comportamiento impidió la consolidación de una industria más amplia.

"Nadie confió en The la Planta. Toda esa generación dorada de cumbia cheta, de las 10 bandas que había, ninguna le daba bola a nadie. Yo se los digo de frente a todos, en cada entrevista y en la cara", afirmó.

En ese sentido, aseguró que los grupos más populares de la época se enfocaban únicamente en competir entre ellos y no prestaban atención a los nuevos proyectos que surgían por debajo de la superficie.

"No miraron para abajo, por eso no hicieron industria. Se peleaban por el quiosquito entre ellos y no veían lo que pasaba abajo. Había 30 bandas más mientras ellos tenían la luz de todo. Imaginate si cada una de las que estaban ahí hubiera arrimado a otra. Hay torta para todos. Fueron egoístas", disparó.

El show de The La Planta en la previa del partido entre Peñarol y Defensor Sporting. Foto: Ignacio Sánchez.

Lejos de esquivar nombres propios, el músico dejó claro que mantiene la misma postura cuando habla con los protagonistas de aquella etapa.

"No me junto con Márama, pero se los digo. Y a Fer Vázquez también se lo digo en la cara. Para mí ahora lo aceptan porque es lo que pasó. No estoy mintiendo", ratificó.

Además, el músico destacó que intentó impulsar una lógica diferente dentro de la música tropical y reivindicó su postura de apoyar a otros artistas. "The la Planta cambió ese pensamiento", sostuvo, y aseguró que cuando un músico nuevo le plantea hacer una "colaboración", él le pide para escuchar la canción y si le gusta, acepta hacer el tema en conjunto.

The la Planta es una de las propuestas más populares de la música tropical uruguaya de los últimos años. El proyecto está encabezado por Nicolás Choca, cantante y compositor que logró trascender las fronteras del género con éxitos que acumulan millones de reproducciones en plataformas digitales y una creciente proyección internacional. Su mayor hit fue el cover del tema Hoy junto a Valentino Merlo, que supera las 400 millones de reproducciones en You Tube.