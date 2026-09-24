Cecilia Comunales reveló el sexo de su bebé y contó el sueño que su esposo tenía desde el primer día

Cecilia “Reina” Comunales y Gilberto Mendoza volvieron a compartir una noticia especial con sus seguidores. A poco de haber anunciado que están esperando su primer hijo, la pareja reveló ahora el sexo del bebé con un video que tuvo un detalle especial para el futuro papá.

Un día antes del anuncio, la exboxeadora había jugado con sus seguidores en Instagram al abrir una encuesta para que adivinaran si el bebé sería varón o nena. El resultado estuvo bastante parejo: el 54% votó por varón, mientras que el 45% se inclinó por una niña.

Comunales compartió los resultados y adelantó que, minutos más tarde, ella y Mendoza iban a revelar finalmente la respuesta.

La pareja publicó entonces un video en el que aparecen sentados, frente a frente, con un recipiente entre ambos. Al abrirlo, comenzaron a salir papelitos de color rosado que terminaron de confirmar la noticia.

“Cómo lo soñamos. It’s a…”, escribieron junto a las imágenes. En el mismo mensaje, Comunales contó que se trataba además de un deseo que su esposo tenía desde el comienzo. Según relató, desde el primer día él le había dicho qué quería si algún día se convertían en padres. Y, finalmente, ese deseo se cumplió.

La pareja también compartió otra imagen para anunciar la llegada de la bebé: una pequeña con guantes de boxeo acompañada por la frase “Se viene nuestra Reinita”.

Cecilia Comunales y Gilberto Mendoza. Foto: Pamela Alciaturi.

El embarazo había sido anunciado por Comunales semanas atrás, con un particular video en el que mostró parte de las primeras etapas de la gestación. Las imágenes incluían controles médicos, análisis, una ecografía y distintos momentos junto a Mendoza.

La exboxeadora explicó entonces que había pasado varias semanas alejada de las redes sociales debido al malestar físico que estaba atravesando y que recién después descubrió que el motivo era una noticia que cambiaría su vida.

“Me explota el corazón”, había escrito al contar que junto a Mendoza estaban esperando a su primer hijo.

La llegada de la bebé se produce unos meses después de su casamiento en Colombia. Comunales y Mendoza celebraron la boda rodeados de familiares y amigos, después de una relación que comenzó en el ámbito del boxeo y que se consolidó años más tarde.

Ahora, cinco meses después de aquel “sí, quiero”, la pareja espera a su “Reinita”, y seguro seguirán compartiendo más novedades de esta nueva etapa con su comunidad.