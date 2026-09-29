Uruguay vistió a Taylor Swift: la cantante usa una prenda de Gabriela Hearst en el video de “Patient Zero”

Taylor Swift volvió a ser tendencia por el estreno de su nuevo video, y esta vez hay un detalle uruguayo entre las prendas que eligió para su nuevo videoclip. En el clip de “Patient Zero”, presentado durante los MTV Video Music Awards, la cantante aparece con un top de la diseñadora uruguaya Gabriela Hearst, una de las creadoras latinoamericanas con mayor presencia en la moda internacional.

Se trata del Nevin Pointelle Knit Tank Top, un top tejido en una combinación de cashmere y seda que actualmente se comercializa a 660 dólares. La propia firma de Hearst compartió una imagen de Swift y confirmó que la cantante lleva uno de sus diseños en el videoclip.

El sitio especializado en los looks de la cantante, Taylor Swift Style, también identificó la prenda y la incluyó entre las piezas utilizadas en “Patient Zero”. El portal señala además que el top puede funcionar como una referencia a una estética que Swift ya había utilizado anteriormente, particularmente durante la era de The Tortured Poets Department.

La elección aparece en un videoclip de estética muy diferente a la colorida propuesta del álbum The Life of a Showgirl. En “Patient Zero”, Swift interpreta a una figura fantasmal que aparece alrededor de una pareja formada por Dakota Johnson y Colin Farrell. El video fue dirigido por la propia cantante y contó con fotografía del ganador del Oscar, Emmanuel Lubezki.

El estreno del video llegó poco después de que Swift lanzara The Life of a Showgirl: The Encore, una nueva edición de su álbum de 2025 que incorpora cuatro canciones: “Patient Zero”, “Cleveland!”, “Pink Clouding” y “Babylon”.

El videoclip de “Patient Zero” tuvo su estreno mundial durante los VMAs, el pasado domingo donde volvió a romper su propio récord al llevarse el premio a "Video del año", por "The Fate of Ophelia", y además fue la primera en recibir el galardón: Artist Director Honors.

Solo este año, Hearst ha afianzado su presencia en el mundo de la moda. Vistió a la hija de Meryl Streep para la Met Gala, además creó la indumentaria para la Selección Uruguaya en el Mundial 2026, y ahora llega a una de las artistas más importantes de la actualidad.

Taylor Swift en el video de "Patient Zero". Foto: Captura.

El resultado de esta nueva colaboración es un detalle que probablemente pase desapercibido para buena parte de los espectadores del videoclip, pero que suma un nombre uruguayo a una producción de alcance global: Taylor Swift lleva en “Patient Zero” un diseño de Gabriela Hearst, una creadora nacida en Uruguay que se incorpora al universo de una de las mayores estrellas de la música.