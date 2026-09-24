Semana de Lavalleja 2026: fecha, lugar y todos los shows con entrada gratuita de la 53° edición del festival

La Semana de Lavalleja 2026, una tradicional fiesta del interior, confirmó su programación. Abel Pintos, Ángela Leiva, Turf y Damas Gratis serán algunos de los protagonistas de una edición que tendrá cinco jornadas de espectáculos con entrada libre en el Parque Rodó de Minas.

La actividad se desarrollará del miércoles 7 al domingo 11 de octubre y reunirá a artistas internacionales y nacionales.

La propuesta recorrerá la música popular, el rock, la cumbia y el folklore, con una grilla que incluirá DJs. Entre las figuras uruguayas se destacan Buitres, La Triple Nelson, Milongas Extremas, The La Planta, Luana y Matías Valdez.

La apertura, el miércoles 7, tendrá como principal figura al argentino Abel Pintos. Esa primera jornada contará con las presentaciones de Raúl Jaimés, Gonzalo Rezk, Milongas Extremas y Daiana Aparicio.

El jueves 8 será el turno de Lorena Abreu, La 80-20, La Misma Cuadra, Valen Vargas y La Penúltima. El cierre quedará en manos de DJ Vale León.

El viernes 9 el rock tendrá un lugar central. La Triple Nelson y Buitres compartirán la programación con los argentinos de Turf, en una jornada que también contará con La Cápsula y Pie Grande. DJ Diego Falco completará la propuesta.

La banda argentina Turf. Foto: Difusión

El sábado 10 concentrará la mayor cantidad de presentaciones. Ángela Leiva, The La Planta y Luana serán protagonistas. La programación se completará con Stefy y Los Borbotones, Pablo Sotelo, Herederos, Banda Departamental y DJ Emilio Cáceres.

Para el domingo 11 la grilla tendrá a Damas Gratis, Matías Valdez y Martín Piña entre sus figuras. También actuarán Los Sabrosos, Natalia Ortega y su banda y DJ Nahuel Pereira, encargado del cierre.

La agenda continuará después de los espectáculos en el Parque Rodó. Próximamente se anunciará la programación de la Noche de los Fogones, prevista para el sábado 17 y el domingo 18, así como las actividades de los Días de los Pueblos, que se realizarán en el interior del departamento.