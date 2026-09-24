Ha*Ash vuelve a Uruguay para presentar "No me hablen de amor": fecha, lugar, precios y cómo comprar entradas

Ha*Ash anunció su vuelta a Uruguay. El dúo integrado por las hermanas Hanna Nicole y Ashley Grace se presentará el 14 de marzo en el Antel Arena, como parte de No Me Hablen de Amor Tour, la gira con la que recorrerá Latinoamérica.

Las entradas saldrán a la venta este jueves 24 las 10.00 a través de Tickantel, y los precios irán de 2300 a 5600 pesos. Será su tercera presentación en el Antel Arena y quinto concierto del dúo en Uruguay.

La nueva propuesta recorrerá más de dos décadas de canciones e incluirá clásicos como “Lo aprendí de ti”, “Perdón, perdón”, “Te dejo en libertad” y “100 años”. También habrá lugar para el material más reciente, como “¿Qué le pongo?”, la canción publicada en julio y que inauguró su nueva etapa musical.

El tour llegará después de Haashville, que las trajo a Montevideo en 2025. Su historia con el público uruguayo comenzó en 2016, en el Teatro de Verano, y continuó en 2018 en el Palacio Peñarol, cuando fueron declaradas Visitantes Ilustres de Montevideo. En 2023 debutaron en el Antel Arena con Mi salida contigo.

Antes de aquel concierto, Hanna habló con El País sobre el lugar que ocupan los shows en la historia del dúo. “Creo que no estaríamos aquí, 20 años después, si no fuera por los conciertos, porque al final nuestra música es nuestro puente al mundo, es lo que nos conecta”, dijo.

En esa entrevista también recordó sus recorridos por la rambla montevideana. “Me encanta correr, y tengo que decir que de las corridas más bonitas de mi vida han sido en Montevideo. Tienen un borde precioso y largo, estás viendo el mar, era una cosa espectacular”, contó.

“Cada país tiene lo suyo, pero Uruguay tiene un lugar especial en nuestro corazón y desde que llegamos, nos hacen sentir como en casa”, aseguró la artista.