La preventa exclusiva de las entradas para La Bajada 2026 se puso en marcha por una duración de 72 horas, y hasta este miércoles 18 de noviembre habrá tiempo para conseguir tickets a través de ciertas tarjetas de crédito.

Por segundo año consecutivo, La Bajada cobrará entradas a los asistentes que quieran asistir al evento multiturinario que suele organizar Gonzalo Cammarota cada diciembre, con la excusa de soltar las todas las responsabilidades en el tramo final del año (en sentido metafórico) y darle paso al descanso hasta marzo.

Para este año, el precio de las entradas para asistir será de $ 350, marcando un leve incremento respecto al valor del año pasado (costaban $ 50 menos). Como de costumbre, La Bajada se celebrará en la Rambla de Punta Carretas.

Preventa de entradas para La Bajada

Durante este período de preventa exclusiva, pueden adquirir entradas únicamente las personas que tengan tarjetas de crédito BROU Recompensa Mastercard y BROU Visa. Posteriormente, se habilitará la venta a todo el público en una fecha a anunciar.

Se pueden adquirir a través de la página web de Tickantel.

¿Se sabe la fecha de La Bajada 2026?

Históricamente, La Bajada es no anuncia su fecha hasta el mismo día de la celebración, lo que hace que la convocatoria sea verdaderamente espontánea y que el público cambie sus planes del día para poder asistir al encuentro.

Si bien esta vez se cobrará entrada, el secretismo alrededor de la fecha no se cambia. Los asistentes deberán adquirir sus tickets y ajustarse al plan cuando "se decrete" La Bajada a través de los canales oficiales del evento, de DJ Sanata y de Cammarota.

DJ Sanata (Gonzalo Cammarota) en acción. Foto: Gerardo Perez

El público se ha repartido entre los que han comprado la entrada sin preocuparse por la fecha en cuestión y los que entienden que, ahora, como el ticket tiene un costo, es necesario saber qué día se hará la fiesta.

¿Por qué se cobran tickets para La Bajada?

La Bajada empezó como un evento espontáneo que se declaraba el mismo día y que era totalmente gratuito. Sin embargo, desde 2025 se comenzó a cobrar entrada. Gonzalo Cammarota argumentó que el cambio se produjo por el crecimiento exponencial de concurrentes que ha tenido el evento en los últimos años. "Venían 20.000 personas y nosotros pagamos vallado, baños, sonido, seguridad. Después iban 30.000 y lo seguíamos haciendo. Eso fue bastante equilibrado entre nuestras cuentas de ingresos publicitarios y los costos, pero ahora todo eso colapsó", comentó.

"Lo que tenemos que poner para la fiesta supera ampliamente lo que podemos recaudar vía publicidad", añadió en referencia a que los ingresos publicitarios no son directamente proporcionales a la cantidad de asistentes. "Si una empresa puso 10 pesos cuando fueron 10.000 personas. Ahora que van 20.000 no va a poner 20. No funciona así", complementó.

La Bajada 2025 tuvo una convocatoria récord. Foto: Captura de Twitter @diegosilva_lolo.

En 2025, lejos de afectarse el entusiasmo por la venta de entradas, el evento se agotó y marcó un récord de convocatoria: unas 60 mil personas se reunieron en la Rambla de Punta Carretas.