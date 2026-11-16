4 en Línea vuelve al Antel Arena y cuenta por qué siguen juntos: "Si querés brillar solo, no pasás la prueba"

La idea original era cantar una canción, no formar un grupo. En 2010, Larbanois & Carrero invitaron a Emiliano Muñoz y Freddy “Zurdo” Bessio a participar en “Crónicas de la soledad”, de su disco Historias. El encuentro funcionó tan bien que enseguida organizaron un concierto en el que participó hasta Alcides Edgardo Ghiggia.

Dieciséis años después, 4 en Línea ya no depende de la novedad de ver juntos a dos dúos. Recorrió el país y Latinoamérica, grabó varios discos en vivo —dos de ellos en el Antel Arena— y reunió en un mismo repertorio las raíces folclóricas de Larbanois & Carrero y la estampa murguera de Emiliano & El Zurdo. Es una fotografía certera de una parte de la música uruguaya.

Esa mezcla se escucha en Propio y ajeno, el disco que acaban de publicar con parte del show que ofrecieron allí en 2024. Incluye nuevas versiones de canciones propias como “Santamarta” y “Comparsa silenciosa”, clásicos como “A Don José” y participaciones de Tabaré Cardozo en “Montevideo” y El Alemán en “Maestro”, dedicada a Óscar Washington Tabárez. También hay estrenos como “Salsipuedes”, que relata la matanza de indígenas de 1831 al ritmo de una cumbia.

Al Antel Arena volverán el sábado 28 de noviembre, a las 21.00, con Prueba de admisión, un espectáculo que juega con las pruebas para el Concurso Oficial del Carnaval 2027, que empezaron el martes en el Teatro de Verano. El jurado será el público. Entradas en Tickantel, de 1.200 a 3.200 pesos.

En la previa, Mario Carrero y Emiliano Muñoz conversan con El País sobre esas canciones, el trabajo colectivo y todo lo que sucede fuera del escenario. Eduardo Larbanois y el Zurdo faltaron con aviso.

—¿Cómo surgió la idea de hacer su propia prueba de admisión en su regreso al Antel Arena?

Muñoz: Tanto nos preguntan por qué 4 en Línea no entra al Carnaval que dijimos: “Vamos a hacer una prueba de admisión para nosotros mismos”. Queremos dar un salto de calidad; después vemos en qué categoría entramos (risas). El público será el jurado y nos dirá si pasamos o no. También habrá invitados, algunos aspirantes...

Carrero: Hay unas 20 murgas en la prueba de admisión y no podemos arriesgarnos a quedar afuera. Tenemos que jugar en todas las canchas. Capaz tenemos más cupo en parodistas o revista. Apuntamos a cubrir todos los rubros, desde la ropa hasta la coreografía (risas).

—Después de 16 años, ¿cuándo notaron que 4 en Línea era algo más que la unión de dos dúos?

Carrero: Nacimos para potenciar “Crónicas de la soledad” y terminamos recorriendo prácticamente todos los festivales del país. Antes se anunciaba “Larbanois & Carrero y Emiliano & El Zurdo presentan 4 en Línea”. Ahora dicen directamente 4 en Línea. Y capaz hay gente que no sabe que somos dos dúos...

Muñoz: Somos las cuatro caras visibles, pero están los músicos, el coro, los técnicos... A veces somos casi 20 sobre el escenario. No se trata de que nosotros tengamos siempre el protagonismo.

—En “Al partir”, del disco Propio y ajeno, le ceden el recitado inicial a Freddy González. Luego recuperan una retirada de Curtidores de Hongos para homenajear al Chato Ambrosio, fallecido en 2023.

Muñoz: Sí, es la tremenda retirada de 2004, escrita por los hermanos Cardozo. Cuando el Chato pasó a otro plano, Yamandú le dedicó un recitado, que en Propio y Ajeno hizo Freddy González. Le pedimos permiso para unirlo a la retirada de 2004. Es fantástico, porque llevar esa retirada al formato de 4 en Línea, así como hicimos antes con “La noche”, muestra lo que queremos lograr como colectivo.

—La canción “Pa’l Roque”, de 2023, retoma una frase de Roque Pérez: “La murga no es uno, es el otro”. ¿Qué les enseñó la murga de compartir escenarios?

Muñoz: Cuando arranqué, a los 18 años, no entendía eso que decía el Roque. Te daban un solo y pensabas que la murga eras vos (risas). Después entendés que hay 17 personas que van hacia un mismo fin. Y eso lo tiene 4 en Línea: si querés brillar solo... no pasás la prueba de admisión.

Carrero: Cantar con Emiliano y el Zurdo es un desafío: tienen unas voces que te llevan puesto. Y yo, desde el lado más sano del mundo, ¡les quiero caminar por arriba! (Se ríe). Pero cuando pensás que vas ganando 2 a 0, el coro te pasa por arriba.

—El Roque también hablaba de los “terceros tiempos”. ¿Qué importancia tiene lo que pasa abajo del escenario?

Carrero: Es de lo más lindo de la murga: buscar melodías, escribir los textos, ensayar, charlar después del ensayo... Trabajando en un espectáculo de Nos obligan a salir, el Canario Villalba me mandaba melodías tarareadas y yo les ponía letra. Después me decía: “Sacale una sílaba”. ¡Una sílaba! Yo había encontrado la palabra que quería y tenía que reescribir todo (risas). Toda esa elaboración es lo que el Roque llamaba los terceros tiempos. El momento de cantar es la suma de muchas cosas: las voces, los gustos, las ideas y las emociones que tuvieron que coincidir.

—Mario, en “Salsipuedes” narrás la matanza de indígenas de abril de 1831 con ritmo de cumbia villera. ¿Cómo llegaste a esa combinación?

Carrero: Quería rescatar la historia de los primeros habitantes del país. Durante años se sostuvo que Uruguay no tenía indígenas; había gente que celebraba no tener “el problema indígena”. Me documenté sobre todo con la historiadora Ana Frega. Cuando tuve el texto y una línea melódica, le dije a Gustavo Montemurro: “Monte, llevame para la cumbia villera”.

—¿Por qué una cumbia para contar una historia tan brutal?

Carrero: No sé cómo cantaban los charrúas; esa historia se perdió. Pero sí sé que fueron marginados. La cumbia villera también es una música marginal, despreciada por las élites. Quería esa controversia: decir algo muy profundo con una música marginada. Para mí el arte, además de sonar bonito o entretenerte, tiene que dejarte algo.

—“Mi ciudad” homenajea a Dino y recupera un fragmento de la versión grabada en el primer disco de Larbanois & Carrero. ¿Cómo surgió?

Carrero: Esa canción la hicimos con Dino durante la dictadura, en un espectáculo llamado Tablas, en un teatro que antes había sido cine. Éramos Dino, Eduardo y yo, los tres nada más. “Tablas” era otra canción suya...

Emiliano: (Interrumpe cantando) “Los hilos de mi vida se van cortando” (se suma Carrero). Nosotros la cantábamos cuando estábamos en la banda de Jaime: “Morir sobre un escenario...”. ¡Divina canción!

Carrero: ¡Preciosa! Bueno, en ese espectáculo hicimos “Mi ciudad”, que después grabamos juntos en nuestro primer disco. La retomamos en Propio y ajeno, en un bloque dedicado a Montevideo junto con “No te podés quejar”, de Guillermo Lamolle, y “Montevideo”, de Tabaré Cardozo.

—El título del disco viene de una canción que quedó afuera del repertorio.

Carrero: Sí, viene de “Orígenes”, una canción que dice “exilios propios y ajenos”. Pero al armar el repertorio sacamos un tema, ¡y justo fue el que daba nombre al espectáculo!

—"Batallón 14", una de las canciones más emotivas de Propio y ajeno, parte de una intervención de Karina Tassino, hija del desaparecido Óscar Tassino. ¿Cómo nació?

Carrero: Estuve en el Salón de los Pasos Perdidos cuando el Estado reconoció su responsabilidad por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Habían aparecido restos humanos en el Batallón 14 y Karina habló de lo que siente una familia ante un hallazgo. Lo primero que piensa es: “¿Sos vos, papá?”. Yo estaba ahí y eso me pegó en el pecho.

—Es que la pregunta tiene una sencillez conmovedora: resume décadas de búsqueda, incertidumbre y el anhelo de encontrar a un ser querido.

Carrero: Para todos es una deuda saber qué pasó, buscar la verdad y la justicia. Pero para la familia directa es otra cosa: “¿Sos vos, papá? ¿Sos vos, mamá?”. Y si no es, hay que volver a juntar fuerzas. Pienso en Luisa Cuesta, que decía que no tenía esperanza de encontrar a su hijo, pero quería que ninguna madre más pasara por eso. Eso es tremendo.

—Después de 16 años, ¿qué los lleva a seguir juntándose?

Muñoz: Para nosotros es imperioso juntarnos. Somos muy felices haciendo esto, más con esta barra, que tiene una energía tremenda. Siempre hay algo para decir y darle a la gente, y eso también nos reconforta. Mientras podamos lo vamos a seguir haciendo.