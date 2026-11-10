Adriana Calcanhotto y el arte de volver a empezar: "Las canciones son las mismas, pero nunca son las mismas"

Cuando Adriana Calcanhotto cante clásicos como “Esquadros” o “Vambora” en Montevideo, esas canciones no sonarán exactamente como antes. Es más, ni siquiera ella sabe del todo cómo serán. “Las canciones son las mismas, pero nunca son las mismas”, dice a El País. Habla de Voz e Violão, el concierto que ofrecerá el sábado 5 de diciembre, a las 21.30, en la Sala Zitarrosa, sola con su guitarra.

Es un formato que viene presentando por Brasil, Portugal y Londres. “Va a la esencia, sin adornos”, explica, en portuñol, al otro lado del teléfono. Hay canciones “obligatorias” y otras que elige según la ciudad o lo que le sugiera cada noche. “Hay más espontaneidad. No es mejor ni peor, porque la experiencia colectiva con los músicos es muy rica e importante. Pero la libertad de estar sola es confortable”, comenta, y se ríe.

El espectáculo tiene antecedentes en su discografía. En 2000, después del sonido pop de Maritmo, lanzó Público, un imperdible álbum en vivo de guitarra y voz. Catorce años después llegó Olhos de Onda, su segundo registro dedicado al formato, grabado en Río de Janeiro tras una lesión en la mano derecha que la había mantenido más de un año sin tocar la guitarra.

La historia de aquel espectáculo se remonta a 2013, cuando la invitaron a dar un único concierto de voz y guitarra por el aniversario de un teatro portugués. La experiencia la entusiasmó tanto que decidió llevarla a otros escenarios. “La motivación fue tan grande que terminé saliendo de gira”, le contó a El País en 2015, antes de presentar Olhos de Onda en el Auditorio Nacional del Sodre.

Durante el período en que no pudo tocar la guitarra, siguió ofreciendo conciertos. Aquella pausa le permitió moverse más por el escenario y, según contó entonces, revisar su relación con el instrumento. Al retomarlo, volvió a sus clásicos y sumó versiones de “Back to Black”, de Amy Winehouse, y “Me Dê Motivo”, popularizada por Tim Maia.

En mayo compartió en Spotify una playlist titulada Voz e Violão, con 21 grabaciones de distintas épocas, incluidas varias de Público y Olhos de Onda. Es una pista del repertorio, aunque no una lista cerrada. En su reciente paso por Londres, por ejemplo, mezcló canciones propias con versiones de Bebel Gilberto, Amy Winehouse y Tom Jobim. En Montevideo podría elegir otras.

La guitarra sola fue apenas uno de sus formatos este año. En setiembre publicó Vice-Versa, el primer disco que grabó con Arnaldo Antunes, su amigo desde hace tres décadas. Hasta entonces solo habían compuesto “Para Lá”, que Antunes grabó en Qualquer (2007) y Calcanhotto en Maré (2008). Tras tocar juntos en el Coala Festival de 2024, escribieron diez canciones nuevas y grabaron una versión de “Sorriso Livro”, de Timbalada, con producción de Pupillo.

“Agora Juntos” captura el espíritu del encuentro. La letra juega con sus diferencias: la soledad y la compañía, la calma y el caos, las voces graves y agudas que se encuentran. “Fue la primera melodía que escribí pensando en Arnaldo y en el disco. Él escribió una letra sobre nuestra unión para el proyecto”, cuenta. Pensaron que debía abrir el álbum y podría inaugurar los shows. “Todavía no lo sé, pero me gusta mucho la canción”. Saldrán de gira en Brasil en marzo de 2027.

“As Bancas de Jornais”, otro punto alto, parte de una observación: los quioscos ya no venden diarios. Enumera chicles diet, fundas de celular y peluches. Todo parece inofensivo hasta que aparecen máscaras de gas y aparatos de tortura. El inventario se oscurece y termina con una ironía: nadie lee noticias. “Empezamos juntos la letra y, después de terminarla, me hizo pensar en cómo la verdad se volvió tan relativa en las redes sociales”, explica.

Hace dos semanas estrenó su Tiny Desk Brasil. Allí, a diferencia del concierto solista que traerá a Montevideo y del dúo con Antunes, se rodeó de cinco músicos para reinterpretar “Mentiras”, “Devolva-me” e “Inverno”. La sesión supera los 16 millones de vistas en YouTube y ofrece otra forma de escuchar sus canciones más conocidas.

Hablando de millones de reproducciones, aprovecho para preguntarle por “Sonho Meu”, su grabación más popular en Spotify, con unos 87 millones de escuchas. Es el cierre colectivo de un homenaje a Dona Ivone Lara, junto a Caetano Veloso, Maria Bethânia y Martinho da Vila, entre otros. “Me sentí muy contenta y honrada, porque no soy alguien que en Brasil sea considerada del mundo del samba”, recuerda. Admira a Dona Ivone por componer sambas de enredo cuando ese terreno estaba dominado por hombres.

Allí también cantó “Candeeiro da Vovó” con Pretinho da Serrinha. “Estábamos lejos, pero por las miradas nos comprendimos”, dice. Años después lo convocó para producir O Quarto (2024), de Adriana Partimpim, su proyecto para niños. La charla pasa a una tradición brasileña que valora: interpretar obras de otras generaciones. Ella misma dedicó Loucura a Lupicínio Rodrigues. “Así continuamos esa tradición de interpretar a los más viejos”, explica.

En 2009 llegó al Cine Plaza con Moreno Veloso y Domenico Lancellotti. “Me acuerdo de todo. Las canciones, los chicos... Fue encantador”, dice. Después actuó en el Solís y el Sodre. Le gustaría volver más seguido. “Me siento feliz de llevar este concierto a Montevideo. Siento que va a ser una noche importante”.

Al preguntarle por un momento conmovedor del espectáculo, no elige una canción. Habla del público: cada noche es distinta, incluso para esa “otra Adriana” que sube al escenario. Recuerda una enseñanza de João Gilberto, figura crucial de la bossa-nova y uno de sus maestros: interpretar la misma canción cada vez como si fuera la primera.