BOM, el proyecto de Lali Espósito y Miranda!, llegará a la Rambla de Montevideo: fecha y cuándo salen las entradas

BOM, el proyecto musical que reúne a Lali Espósito y a Ale Sergi y Juliana Gattas, de Miranda!, llegará a Uruguay con un espectáculo en la Rambla de Montevideo el próximo 27 de febrero de 2027. El anuncio fue realizado a través de las redes sociales oficiales de la propuesta, que lleva el nombre de Bailar o morir.

Las entradas para el espectáculo estarán disponibles a través de RedTickets. La preventa exclusiva para clientes de BBVA comenzará el martes 10 de noviembre a las 12.00, mientras que la venta general se habilitará el miércoles 11 de noviembre a las 12.01.

Se trata de un encuentro que reunirá las canciones de su nuevo álbum con algunos de los temas más reconocidos de sus protagonistas. La propuesta combina la identidad pop de los tres artistas con un repertorio que reúne canciones inéditas y grandes éxitos. La visita a Uruguay se da en el marco de una gira que también incluye a Argentina, Chile, Perú y México.

“Sale a la pista con un show que transforma el escenario en una fiesta pop y el campo en una gran pista de baile: canciones nuevas, grandes éxitos y una invitación directa a bailar”, anuncia la publicación con la que BOM confirmó su llegada a Montevideo.

El proyecto tomó forma con el lanzamiento de Bailar o morir, el primer álbum de esta sociedad artística, integrado por diez canciones escritas por Lali, Juliana Gattas y Ale Sergi, con producción artística de Sergi y Mauro de Tommaso. El disco incluye temas como “Señora”, “En Italia”, “Migajas” y “Vivo del Pop”, además de varios videoclips.

La relación musical entre los artistas ya había dado lugar a colaboraciones como “Yo te diré”, en 2023, y “Mejor que vos”, en 2025. Con BOM, ese vínculo se amplía hacia un proyecto con identidad, repertorio y estética propios.