K4OS regresa a Uruguay para presentar su nuevo disco: fecha, lugar y cuándo se ponen a la venta las entradas

La exitosa banda argentina K4OS volverá a presentarse en Uruguay. El grupo integrado por Taurozzi, Ine, Mechi y Lily actuará el próximo 8 de enero en Open Park, en Punta del Este, en un espectáculo con el que presentará su nueva etapa musical.

Formada en Buenos Aires en 2024, K4OS es una girl band que toma como referencia al K-pop, tanto en su propuesta musical como en su estética. Sus integrantes comenzaron a desarrollar el proyecto de manera independiente a través de las redes sociales y luego firmaron con la discográfica Warner Music Argentina.

Desde su aparición, el grupo consiguió ampliar su público en Argentina y otros países de la región. Entre sus presentaciones más importantes se encuentran varias funciones agotadas en el Teatro Gran Rex y dos Movistar Arena, también con entradas agotadas. Además recibieron una nominación a los premios Gardel y realizaron una gira por Sudamérica con el espectáculo “4ever Tour”, que incluyó una presentación en el Antel Arena.

Ahora, K4OS inicia una nueva etapa con “4MATION: Parte I – Ecdysis”, un lanzamiento que marca el cierre de su primer ciclo musical y presenta una propuesta sonora diferente. El trabajo explora un sonido más electrónico y una estética más oscura, con influencias del pop urbano, el dance y la música electrónica.

El álbum incluye canciones como “Berlín” y “Memories”, que anticipan el rumbo artístico que tomó el cuarteto argentino. El nombre Ecdysis hace referencia al proceso de muda de piel y funciona como concepto de esta nueva etapa.

El recital en Punta del Este será una nueva oportunidad para que el público uruguayo vea en vivo a la banda, que regresará al país después de su presentación en el Antel Arena.

K4OS. Foto: Difusión.

Entradas para K4OS en Punta del Este

La nueva presentación en Uruguay será el jueves 8 de enero en Open Park, Punta del Este. La preventa exclusiva para clientes Santander comenzó el lunes, y se extenderá durante 48 horas. La venta general estará disponible desde el miércoles con entradas a la venta por RedTickets. Las entradas de la primera tanda para el campo general están a 2.620 pesos, y para el VIP Standing a 6.120 pesos.