Netflix vuelve al universo "Stranger Things": todos los detalles de la precuela que se se estrenará en 2028

A casi un año del estreno del último capítulo de Stranger Things, Netflix confirmó que ese universo, que ya tiene una serie animada y una obra de teatro continuará expandiéndose con la serie Otros Mundos: Una Aventura de Stranger Things.

La nueva producción de la ficción es una precuela que transportará la trama a la década de 1950 y contará con la firma de los hermanos Duffer en conjunto con Kate Trefry. La revelación se produjo en el marco del Día de Stranger Things, la celebración anual que reúne a los seguidores de la saga en todo el mundo.

La historia se ubicará cronológicamente antes de los eventos de la serie principal y de la obra teatral Stranger Things: The First Shadow. Con un estreno proyectado para 2028, la ficción se filmará en Nuevo México. Además, la dirección de los tres episodios iniciales estará a cargo de Joe Wright, cineasta conocido por estar detrás de grandes producciones cinematográficas como el musical Anna Karenina y el drama Orgullo y prejuicio.

"Stranger Things". Foto: Archivo.

Kate Trefry es quien asumirá los roles de showrunner, guionista y productora ejecutiva de esta nueva serie. Conocida por poseer un recorrido extenso dentro de la franquicia, tras su paso por la serie original desde la segunda temporada y su trabajo como dramaturga en la adaptación para las tablas. Los hermanos Duffer participarán como cocreadores y productores ejecutivos a través de su firma Upside Down Pictures, mientras que Shawn Levy integrará el equipo de producción ejecutiva junto a la compañía 21 Laps Entertainment.

En ese sentido, las autoridades del gigante del streaming celebraron esta nueva etapa. Jinny Howe, ejecutiva de la compañía, destacó el regreso del equipo creativo para ofrecer una dimensión diferente con héroes nuevos, misterio y una ambientación de época que amplía el mapa narrativo original.

Por su parte, Matt y Ross Duffer expresaron su entusiasmo por concretar un proyecto que pensaron durante años. Los creadores aseguraron que la serie conservará la esencia de la saga, aunque incluirá personajes inéditos, antagonistas nuevos y una atmósfera renovada; mientras que Kate Trefry prometió explorar enigmas que todavía guardan respuesta dentro de la mitología.

Desde su debut en 2016, Stranger Things se transformó en un fenómeno cultural masivo. La serie acumula más de 1200 millones de reproducciones y suma más de 70 galardones a nivel mundial. Con este anuncio, la franquicia consolida su universo narrativo, que hoy abarca obras de teatro, ficciones animadas, literatura y experiencias inmersivas globales.

La Nación/GDA