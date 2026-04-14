La girlband K4OS anuncia su debut en Uruguay: fecha, lugar, precios y cómo será la venta de entradas del show

La girlband argentina K4OS llegará por primera vez a Uruguay. El proyecto integrado por Tau, Ine, Mechi y Lily se presentará en Montevideo en el marco de la gira de presentación de 4EVER, su disco debut, que incluye canciones como "Uff Baby", "Té Kila" y "PUSH4FUN".

El show será el viernes 5 de junio en el Antel Arena, y las entradas ya están a la venta en Tickantel. Según anunció Piano Piano, la productora detrás del espectáculo, habrá dos instancias de venta: una preventa exclusiva para clientes de tarjetas de crédito BBVA, que irá hasta el jueves a las 11.59, y la venta general, que se lanzará ese día a las 12.00.

Los precios de las entradas van de 1600 a 4800 pesos. Según anuncia la productora, "dadas las condiciones generales del espectáculo, los menores de 15 años deberán ingresar acompañados de un mayor responsable. Hasta tres años ingresan gratis". Ya hay varios sectores agotados.

K4OS, que lanzó su canción debut en 2024, es furor en Argentina. En lo que va del año, el girlgroup ofreció 15 shows agotados en el Teatro Gran Rex, de Buenos Aires, y convocó a 50 mil personas. Además de su llegada a Uruguay, la gira de presentación de su álbum debut recorrerá varias ciudades argentinas. Por ahora, están confirmadas sus actuaciones en Córdoba y Rosario.