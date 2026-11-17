Al igual que sus canciones, que pintan paisajes y evocan al amor, la vida y la muerte, Nito Mestre deja que su mente recuerde historias. Sea de la vez que fueron presos junto a Charly Garcia en Montevideo por cantar “Botas locas”, o sobre las veces que fue telonero de Paul McCartney en sus shows en Argentina.

A sus 74 años, poder conectar con su público es un gusto que se da. Esto lo logra con los clásicos infaltables del repertorio, las nuevas canciones que ha compuesto y, por supuesto, las anécdotas que coleccionó siendo una parte emblemática del rock argentino y una mitad de Sui Generis.

Dentro de lo nuevo en el repertorio, está incluida “Cirugía”, una canción de Dillom que tuvo la oportunidad de cantar en una Sesión ¡Fa!. Recientemente, también lanzó un EP junto a Joaco Burgos con cuatro versiones: “Botas locas”, “Amor y Guitarra”, “La hija del fletero” y “No te enamores nunca de aquel marinero bengalí”.

Mestre, que en los últimos años se ha presentado varias veces en Uruguay, vuelve el 26 de noviembre para tocar en el teatro El Galpón. Las entradas están a la venta en Redtickets desde 1.840 a 2.740 pesos.

En la capital del país alberga costumbres y recuerdos, como ir a comer al Mercado del Puerto o buscar vinilos en bateas de Ciudad Vieja. En 2024, vino a ver a Paul McCartney al Estadio Centenario. “Cada show lo disfruto a tope, entonces el día del show camino, caliento la garganta y recorro el lugar”, dice y agrega que, en esta ocasión, tiene ganas de juntarse con Jorge Nasser.

Sobre el show que dará la próxima semana, conversó con El País.

—Te has presentado bastante en Uruguay en los últimos años. ¿Qué vínculo mantenés con el público local?

—Cada vez que voy, siempre hay respeto a los clásicos de mi carrera, pero también hay otras nuevas sorpresas. He agregado un par de temas nuevos, hay otros de Sui que no hacía hace un tiempo. La carrera es muy larga y la lista de temas también, entonces hay una renovación para la gente que ya ha ido a verme. También están las historias de mi carrera y que las cuento sin un libreto, se me ocurren de acuerdo a cómo está el público ese día. Cada show tiene que ser como una fiesta en la que cantamos todos juntos.

—¿Cuáles son tus disparadores para las historias?

—Cuando cuento historias o anécdotas no solo son referidas a cómo hice los temas porque eso me parece medio plomo. Me gusta contar más lo que pasaba detrás de escena. Es divertido saber qué estaba pasando en cierta época o con qué tema fuimos presos; esas cosas que a veces no se cuentan en los reportajes. Muchas veces, el disparador es la gente, no porque grite o cante algo, simplemente porque en ese momento se me cruzó la historia por la cabeza, dejo que el lóbulo frontal desaparezca y que la cabeza haga lo que quiera. Cuento lo que se puede contar y a veces alguna cosa que no, pero la cuento igual. A esta altura del partido hay que ser bastante libre.

—En una entrevista dijiste que cuando eras joven no eras consciente de ciertas cosas por la velocidad en la que vivías. ¿Qué te permitís disfrutar en este momento?

—Lo que más disfruto es estar conectado con la gente. Cuando eramos más pibes, a veces no teníamos tiempo de conectar tanto porque había que tocar, no podías decir ni una palabra porque tenías cierto tiempo de show y había que aprovecharlo. Ahora, cuando empiezo a contar algo, las personas se acercan porque cada una tiene su propia historia con una canción. Hay chicos muy jóvenes, por ejemplo, que me dejan cartas en las que me cuentan que se juntan con sus amigos a escucharme, o que se criaron conmigo. Hay una fuerte conexión con una nueva generación que tiene todo a su alcance. No tiene los prejuicios que teníamos nosotros, que dividíamos el rock, el pop y la música comercial.

—Este mes lanzaste una sesión de cuatro canciones con Joaco Burgos, que tiene 23 años, ¿cómo surgió esa colaboración?

—Soy muy de seguir a los músicos nuevos por redes, que te sugieren músicos como Milo J, Yami Safdie o Dillom. A Joaco lo seguía hace rato, entonces, cuando me ofrecieron la colaboración, dije que sí sin dudarlo. Me junté con él y a los 10 minutos éramos como amigos pese a la diferencia de edad porque tiene una madurez de alguien de 50. Tiene una cultura musical, literaria y cinematográfica que va en paralelo a la que tuvimos nosotros. Escuchó a Led Zeppelin, a Joni Mitchell, y todo lo de los Beatles. Cuando tenés esa conexión ya no hay edad, porque todo pasa por la cultura, podés hablar de todo. Conectamos muy bien musicalmente respecto a la elección de los temas y estuvimos de acuerdo en hacer versiones que fueran nuestras. Andar imitando al Indio Solari sería una tontería, quisimos hacer una versión respetuosa a nuestra manera.

—¿Cómo fue volver a “Botas locas”?

—Es otro de los temas que agregué para este show porque tiene mucha relación con Uruguay, ya que fuimos en cana por eso. Las canciones son una foto de algo que pasó. Volver a “Botas locas” es refrescante porque ahora me parece un tema alegre. En vez de ser un tema quejoso, es irónico. Cantarla ahora es como un festejo. Hay varios que son así, hay otros que son un agradecimiento al público.

—También hiciste una versión de “Cirugía”, de Dillom, en las Sesiones ¡FA!, y tenés un vínculo con él.

—A Dillom lo conocí en Paraguay cuando parábamos en el mismo hotel: yo tocaba en un teatro y él en un festival. Cuando conocés personalmente a alguien sabés si hay química o no. En teoría, Dillom es de otro palo, un rockero más desorganizado, pero me pareció divino. Cuando me invitaron a ¡FA!, me mandaron cuatro canciones de bandas diferentes para que elija, y la de Dillom era la más alejada de mi estilo. Milo J, que producía la sesión, me dijo que se sorprendió por mi elección. Es una balada de amor y me resultó muy cariñosa. También la agregué a la lista de mi show y después la hicimos juntos en el Movistar Arena. Me encanta cuando los músicos andan sin vueltas, hay algunos colegas que se hacen los serios. La música en sí puede ser más seria, pero la cosa es divertirse y pasarla bien, de eso se trata. Pero algunos creen que con una canción van a cambiar el mundo. No sé cuántos temas hay que hacer para eso, un millón, y ni con eso creo que vaya a cambiar.