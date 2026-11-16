"Led Zeppelin IV": la historia del disco que desafió a la crítica e inaugura una colección de vinilos de El País

A Led Zeppelin le quedaba una bala de plata y, con Led Zeppelin IV, apuntó y dio en el blanco. La banda venía de recibir críticas negativas por su tercer álbum, Led Zeppelin III, y de cargar con una reputación marcada por los destrozos en hoteles y una vida al límite. Tenían que demostrar que no eran solo una moda pasajera.

Este álbum inaugurará la colección Rock Legends, de El País. Saldrá el jueves a 990 pesos e incluirá un fascículo sobre su historia, que es fundamental para entender el camino de la banda y lo que representó para el rock.

El encanto de Led Zeppelin reside en lo simbólico: desde el dirigible Hindenburg en llamas con el que se presentaron al mundo en su disco debut hasta los emblemas que eligieron sus integrantes para identificarse, algunos de los cuales fueron asociados posteriormente con el ocultismo. A eso se suma el final abrupto de la banda tras la muerte de su baterista, John Bonham. Led Zeppelin fue, así, un puñado de arena que se escurrió entre los dedos de la historia del rock. Su existencia como banda fue relativamente breve, pero alcanzó para dejar una marca indeleble.

Buena parte de esa épica se concentra en Led Zeppelin IV, entre comillas porque el disco no tiene título oficial. Con el tiempo, recibió distintos nombres, como Zoso, Runes, Four Symbols o, sencillamente, Untitled. Tampoco aparecen el nombre de la banda ni fotografías de sus integrantes: Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones y John Bonham.

En su lugar, la identidad del grupo queda representada por cuatro símbolos: el “Zoso” de Page, la pluma dentro de un círculo de Plant, los tres círculos entrelazados de Bonham y el emblema de Jones, que combina un círculo con una figura de tres puntas. Mientras que Jones y Bonham eligieron sus símbolos del Libro de los signos, de Rudolf Koch, Page diseñó el suyo y Plant creó el propio. El significado del emblema del guitarrista continúa siendo un misterio.

Page se tomó personalmente el enfrentamiento con la prensa. La ausencia de un título y de referencias explícitas a la banda fue también una declaración de principios. “Luego de todo lo que logramos, la prensa nos seguía definiendo como una moda”, dijo en una entrevista con Rolling Stone, según la cual tampoco concedió entrevistas durante más de un año.

Led Zeppelin IV incluye “Black Dog”, “Rock and Roll” y “Stairway to Heaven”, una de las canciones más emblemáticas de la historia del rock. Su lugar en la cultura popular quedó retratado, incluso, en la película El mundo según Wayne: cuando Wayne y Garth van a comprar una guitarra, encuentran un cartel en la tienda que advierte: “Prohibido tocar ‘Stairway to Heaven’”.

A lo largo de sus ocho minutos, la canción construye una intensidad creciente que transita de lo acústico a lo eléctrico, de la calma al caos. En ese recorrido condensa buena parte de las búsquedas musicales de Led Zeppelin. La edición física del álbum refuerza esa idea: en su interior, una lámina reúne los símbolos de los integrantes y la letra de la canción. La portada muestra un cuadro con la imagen de un hombre que carga un haz de ramas, colgado en una pared descascarada. En el reverso, un paisaje urbano de Birmingham ocupa la escena. Esta tensión proyecta, también, cómo se llevó a cabo: entre giras y hoteles, la banda solía ir a cabañas a componer. En este caso, lo hicieron en una casa de campo de Hampshire, en Inglaterra.

La música también se mueve entre esos dos mundos. En Led Zeppelin IV, las guitarras distorsionadas que contribuirían a definir el hard rock conviven con elementos del folk y las sonoridades acústicas. Esa tensión entre lo eléctrico y lo rural atraviesa buena parte del álbum.

“The Battle of Evermore” es una de las canciones en las que esa faceta se manifiesta con mayor claridad. La letra de Plant evoca el universo fantástico de J. R. R. Tolkien y la mandolina aporta una sonoridad poco habitual dentro del repertorio más pesado de la banda. La canción cuenta, además, con la participación de Sandy Denny, cantante de folk con quien Led Zeppelin ya había compartido escenario.

En la segunda mitad del disco, el folk vuelve a asomar en "Going to California», precedida por la energía de «Misty Mountain Hop» y «Four Sticks». La sucesión de canciones deja en evidencia la amplitud de registros del álbum, capaz de pasar de la potencia eléctrica a una composición acústica sin perder cohesión.

Finalmente, “When the Levee Breaks” recupera la tradición del blues y la transforma a través de una armónica incisiva, una base rítmica contundente y una progresión de acordes que insiste hasta volverse hipnótica.

Publicado el 8 de noviembre de 1971, Led Zeppelin IV alcanzó el primer puesto de las listas británicas una semana después y llegó al segundo lugar en Estados Unidos. Con el tiempo, el disco superó los 37 millones de copias vendidas en todo el mundo y se convirtió en el más exitoso de la banda.

Sin nombre, sin fotos y sin piedad con los detractores. Uno de los álbumes más exitosos de la historia del rock nació del afán de una banda por demostrar que no era una moda pasajera. Andrés Calamaro explica el título de Honestidad brutal con una fórmula que alude a hacer algo “porque quiere, porque sabe y porque puede”. Algo de eso hay en Led Zeppelin IV: un disco que prescindió de su nombre y de las imágenes de sus integrantes, pero cuya música terminó hablando por sí sola.

Así será la colección de vinilos "Clásicos del rock" de El País

Rock Legends, la nueva colección de El País, reunirá 15 discos clásicos del rock y el pop. Las entregas serán quincenales, desde este jueves hasta junio de 2027. Cada vinilo costará 990 pesos, conservará la estética original del álbum e incluirá un fascículo con fotografías y su historia.

Los ejemplares se podrán pedir al 29004141, a través de tu canillita o en la web de Coleccionables El País. También se podrá comprar la colección completa de una vez por $14.850 y pagarla hasta en seis cuotas con tarjetas Visa, Master, Oca y Creditel, o abonarla en Abitab y Redpagos.

Los discos de la colección: