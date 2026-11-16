Luis Fonsi vuelve a Uruguay con su gira “Mar Infinito World Tour”: fecha, lugar y cómo comprar las entradas

Luis Fonsi volverá a Uruguay el próximo 15 de abril para presentarse en el Auditorio Nacional Adela Reta del Sodre, como parte de su nueva gira, Mar Infinito World Tour, con la que recorrerá distintos continentes.

Tras su última visita al país en 2022, el cantante puertorriqueño se reencontrará con el público uruguayo en una fecha especial: el día de su cumpleaños. El espectáculo combinará canciones que marcaron distintas etapas de su carrera con sus lanzamientos más recientes.

Las entradas están a la venta por Tickantel desde 2.400 a 6.500 pesos.

El repertorio incluirá éxitos como “Imagíname sin ti”, “Aquí estoy yo”, “No me doy por vencido”, “Corazón en la maleta”, “Échame la culpa” y “Despacito”, además de sus temas más recientes, “Cambiaré” y “Me despido”, que han tenido presencia en las radios latinoamericanas.

El nombre de la gira tiene un significado personal para Fonsi y remite a su vínculo con el mar, presente desde su infancia en Puerto Rico. La propuesta también conecta esa relación con la música, que le ha permitido recorrer el mundo y acercarse a públicos de distintas culturas.

“El mar siempre ha sido parte de mí. Crecer en Puerto Rico significó tenerlo cerca, sentirlo, respetarlo y entender que siempre hay algo más allá del horizonte”, expresó el artista en el comunicado de presentación del tour.

En esa misma línea, el cantante destacó la importancia que ambos espacios tienen en su vida: “El mar y el escenario han sido siempre dos de mis lugares felices”.

En diálogo con El País en 2022, se definió en un momento personal y profesional de agradecimiento. "Si me hubieses hablado hace 15 años, todo se trataba de mí: tenía que estar en ese concierto, en aquella premiación. Ahora uno tiene el lujo de elegir. Vuelvo y repito: sin perder el hambre y el respeto por el público, que sigue siendo el motor de todo", afirmó.