La Fiesta de la X suspende su regreso: qué explicó la productora y cómo se devolverá el dinero de las entradas

La Fiesta de la X no se realizará el 11 de diciembre en la Rural del Prado, como estaba previsto. La productora Celeste Music anunció este jueves la suspensión del festival, que iba a regresar a Montevideo después de 20 años de ausencia, con una programación de más de 150 artistas distribuidos en seis escenarios.

"Informamos que lamentablemente tomamos la decisión de posponer hasta nuevo aviso La Fiesta de la X, la cual iba a desarrollarse el 11 de diciembre en la Rural del Prado", dice el comunicado enviado a medios de comunicación.

"Debido a varios factores, necesarios para realizar un evento de esta magnitud de manera responsable, resolvimos no hacerla este año", añadió la productora, sin especificar cuáles fueron los problemas que llevaron a tomar la decisión.

La suspensión llega a menos de un mes de la fecha anunciada y después de una campaña de promoción que empezó en junio y se extendió durante los meses siguientes, con sucesivas incorporaciones a la grilla.

Otro detalle llamó la atención en las redes sociales. La cuenta oficial de Instagram de la Fiesta de la X eliminó todas las publicaciones que había realizado hasta entonces, mientras que también desaparecieron las referencias al evento en el perfil de la productora Celeste Music, que también trabaja con los shows de regreso de La Trampa. En Facebook, en cambio, permanecían disponibles las publicaciones promocionales del festival.

Luego de enviar el comunicado de suspensión por correo electrónico a los medios, la organización volvió a usar la cuenta oficial de Instagram de la fiesta. Un rato después del anuncio a la prensa, publicó allí el mismo comunicado, con el que informó públicamente que el evento no se realizará este año y explicó el procedimiento para la devolución de las entradas.

Cómo será la devolución de entradas de la Fiesta de la X

Celeste Music confirmó que quienes compraron entradas no deberán esperar a una eventual reprogramación para recuperar su dinero. "La devolución del importe de las entradas será gestionada de forma automática al mismo medio de pago utilizado", establece el comunicado.

La productora aclaró, además, que el reintegro podrá demorar hasta 30 días, debido a los procedimientos administrativos y bancarios, cuyos plazos son ajenos a RedTickets, la plataforma que comercializó las localidades. El evento ya no está disponible en la web de la tiquetera.

Las entradas generales habían salido a la venta a 1.700 pesos en su primera tanda, que llegó a agotarse. Luego se habilitó una segunda etapa a 1.980 pesos, mientras que el acceso VIP costaba 5.800 pesos e incluía entrada preferencial, baños exclusivos y degustaciones de comida y bebida.

Qué artistas iban a participar de la Fiesta de la X

La edición de este año prometía reunir a figuras de distintas generaciones y estilos musicales, con más de diez horas de actividades. Entre las principales atracciones internacionales estaban La Beriso, Bersuit Vergarabat, Los Pericos y los brasileños Titãs, mientras que la programación uruguaya incluía a Peyote Asesino, Los Traidores, Hereford, Cuatro Pesos de Propina, La Triple Nelson, Eté & Los Problems, La Teja Pride, The La Planta y Mota.

También estaban anunciados Luana, Matías Valdez, Flor Sakeo, Maia Castro, Francis Andreu, Soffia Philo, Rey Garufa, La Orquesta de las Mil Melodías, 99% Baladas, Sustancia y Flor Infante, entre otros.

La propuesta se completaba con Fiesta Polenta, The Warehouse, La Juntada de los Artistas y espacios vinculados con boliches como La Hacienda, Santa Catalina, Primata, El Barzón, La Trastienda y Fun Fun. Además, estaban previstas expresiones de carnaval, candombe, samba, gastronomía y espectáculos callejeros.