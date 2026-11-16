Quiénes están nominados a los premios Grammy 2027: Raye lidera la lista y Rosalía la sigue con nueve candidaturas

La carrera por los Grammy 2027 ya tiene a sus protagonistas. La Academia de la Grabación anunció este lunes 16 de noviembre las nominaciones para la 69.ª edición de los premios, que tendrá a RAYE como la artista más nominada, con 11 candidaturas, seguida por Rosalía, con nueve.

El listado también destaca a Ella Langley, Miranda Lambert, Olivia Rodrigo y Phoebe Bridgers, con siete nominaciones cada una, mientras que Bruno Mars, Leon Thomas y Olivia Dean sumaron seis candidaturas por sus trabajos publicados durante el período de elegibilidad.

La ceremonia se celebrará el domingo 7 de febrero de 2027 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles y se transmitirá por Disney+ y Hulu.

La categoría de álbum del año reúne a ocho candidatos con propuestas diversas. Entre ellos aparecen LUX (Complete Works), de Rosalía; The Life of a Showgirl, de Taylor Swift; You seem pretty sad for a girl so in love, de Olivia Rodrigo; The Romantic, de Bruno Mars; This music may contain hope, de RAYE; The Art of Loving, de Olivia Dean; Dandelion, de Ella Langley, y Lost Weekend, de Phoebe Bridgers.

La presencia de Rosalía en esta categoría vuelve a colocar a la artista española entre los nombres centrales de la música internacional. Su disco LUX (Complete Works) también competirá por el premio al mejor álbum de música alternativa.

Taylor Swift, por su parte, vuelve a estar en la disputa con The Life of a Showgirl, mientras que Olivia Rodrigo buscará sumar nuevos reconocimientos con su más reciente trabajo.

Las categorías de grabación del año y canción del año reúnen a varios de los nombres más destacados de esta edición, aunque reconocen aspectos diferentes de una producción musical: la primera distingue la grabación y su realización, mientras que la segunda premia la composición.

En grabación del año, los nominados son: “Man I Need”, de Olivia Dean, “Choosin' Texas”, de Ella Langley, “I Just Might”, de Bruno Mars, “Where is my husband!”, de RAYE, “the cure”, de Olivia Rodrigo, “Berghain”, de Rosalía, Björk y Yves Tumor, “The Fate of Ophelia”, de Taylor Swift, Y “Dracula”, de Tame Impala junto a JENNIE.

Taylor Swift lanzó "The Life of a Showgirl". Foto: Difusión.

En canción del año, la lista incluye “Berghain”, “Choosin' Texas”, “the cure”, “hate that i made you love me”, de Ariana Grande; “I Knew It, I Knew You”, de la película Toy Story 5; “Man I Need”, “Risk It All”, de Bruno Mars, y “Where is my husband!”, de RAYE.

La categoría de mejor artista nuevo presenta ocho nominados: Angine de Poitrine, Geese, Ella Langley, Slayyyter, Sienna Spiro, Don Toliver, Remi Wolf y The Womack Sisters.

Ella Langley sobresale por su presencia en distintas categorías: además de competir por el reconocimiento a mejor artista nuevo, aparece entre las nominadas a álbum, grabación y canción del año.

Rosalía y los nominados en las categorías latinas

La representación latina también tendrá un lugar destacado en la ceremonia. Rosalía competirá en las principales categorías generales con LUX (Complete Works) y “Berghain”, la canción que grabó junto a Björk y Yves Tumor.

En la categoría de mejor álbum de pop latino, los nominados son: No me arrepiento de sentir tanto, de Karol G; Femme Fatale, de Mon Laferte; Muda, de Carín León; ¿Dónde Es El After?, de Rawayana, y Bendito Verano, de Elena Rose.

Las novedades de los Grammy 2027

La 69.ª edición incorporará cinco categorías nuevas: mejor interpretación de pop asiático, mejor colaboración o interpretación grupal de R&B, mejor interpretación vocal de pop tradicional, mejor álbum de folk tradicional y mejor canción latina.

Antes de la transmisión principal, la ceremonia de entrega de premios en las categorías que no forman parte del espectáculo televisivo se realizará en el Peacock Theater y se emitirá por Disney+.