Durante un show, Tini Stoessel confirmó la noticia más esperada de los fanáticos: "Sí, nos vamos a casar"

En medio de la polémica con Emilia Mernes, Tini Stoessel se presentó este sábado por segunda noche consecutiva en la ciudad de Córdoba. Allí brindó un nuevo espectáculo del Futtura Tour que trajo a Montevideo, y que ahora tuvo la particularidad de coincidir con su cumpleaños 29. Sin embargo, un gesto de la artista argentina se viralizó en redes sociales y eclipsó el recital: confirmó que se casará con el futbolista Rodrigo De Paul.

El momento ocurrió cuando ya había transcurrido más de la mitad del show que repasa las distintas etapas de su carrera. Desde el público comenzaron a alentar al grito de “casamiento, casamiento”. Al principio, Tini no entendió el pedido. “¿Qué?“, preguntó.

Cuando comprendió el mensaje, miró hacia un costado del escenario, en busca de De Paul -que había entrado minutos antes con una torta para cantarle feliz cumpleaños- y lanzó: “Se fue”.

Tras una breve pausa, volvió a dirigirse al público, se llevó el micrófono a la boca y susurró: “Sí, nos vamos a casar”, mientras asentía con la cabeza. La respuesta desató la euforia de las 30.000 fanáticas que coparon el estadio Mario Alberto Kempes.

Como se dijo, minutos antes, De Paul había subido al escenario con una torta de cumpleaños para acompañarla en la celebración. En ese momento también estuvieron presentes la cantante Ángela Torres y el artista Ulises Bueno, con quien la actriz lanzó el jueves el videoclip de su nueva canción “Dos Amantes”.

El sencillo fue el principal motivador de las especulaciones de sus seguidores en torno al posible casamiento. En una escena del video, se interrumpe la música y Susana Giménez pregunta: “Che, chicos, perdón, ¿y el casorio para cuándo?”. A continuación, se ve a la pareja riéndose con una mirada cómplice.

Cabe mencionar que el videoclip también tuvo gran repercusión por la participación de Lionel Messi, la mencionada conductora y actriz Susana Giménez y Cacho Deicas, excantante de Los Palmeras.

Además, tanto el tono del video como la ambientación y la escenografía gira en torno a una supuesta celebración, que podría ser la del casamiento con Stoessel y De Paul ocupando el centro de la mesa.

Tini Stoessel. Foto: Archivo. Foto: Difusión / Archivo

“Una primera vez que se volvió un para siempre”, dice parte de la letra de la canción, entre otras referencias al matrimonio. Sin embargo, el detalle más claro aparece en el final: una torta de casamiento, con dos muñecos que emulan a la cantante y al futbolista de Inter Miami.

Las versiones sobre una posible casamiento entre ambos circulan desde hace algunos meses. En enero, la panelista Pilar Smith del programa LAM señaló que la pareja estaba planeando casarse en 2026 en el mes de diciembre, en una fecha ubicada entre el 20 y el 28. Sin embargo, hasta el momento, no hubo una confirmación oficial más que las señales la artista y el deportista fueron desperdigando.

Por último, en el mismo show, otro momento captó la atención del público cuando la cantante dijo: “Para que vean que no estoy embarazada, por ahora”, lo que también provocó una reacción inmediata de los asistentes.

LA Nación/GDA