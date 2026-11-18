Montevideo volverá a convertirse en punto de encuentro de la industria audiovisual latinoamericana. Del 30 de noviembre al 4 de diciembre, la ciudad recibirá una nueva edición de Ventana Sur, el principal mercado de contenidos audiovisuales de América Latina, que reunirá a productores, distribuidores, compradores, plataformas, agentes de ventas y profesionales de distintos países.

El encuentro espera convocar a más de 3.500 acreditados y tendrá más de 120 actividades, diez secciones y participantes de más de 25 países de cuatro continentes. Organizado por el Marché du Film del Festival de Cannes, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de Argentina (INCAA) y la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ACAU), el mercado busca conectar proyectos latinoamericanos con fondos públicos y privados, plataformas, agentes de venta y programadores de festivales para impulsar su producción, distribución y circulación internacional.

La edición tendrá varias sedes en Montevideo: el Auditorio Adela Reta, el Teatro Solís, Cinemateca Uruguaya, el Auditorio Nelly Goitiño, el Centro Cultural de España, el Parque Mauá, la Fotogalería y el Centro de Formación de la Cooperación Española.

La llegada de Ventana Sur representa una oportunidad para acercar a la industria uruguaya a los principales actores del mercado internacional, generar nuevas posibilidades de coproducción y comercialización y fortalecer la presencia del país en las redes globales de producción audiovisual.

Presentación de "Ventana Sur" 2026 en el teatro Solís. Foto: Leonardo Mainé.

La presidenta de ACAU, Gisella Previtali, destacó durante la presentación el trabajo entre distintas instituciones para concretar el regreso del encuentro a Montevideo. También señaló que uno de los objetivos de esta edición es que el mercado no quede limitado a los profesionales del sector, sino que tenga una llegada más amplia a la ciudadanía.

Entre las novedades estará el Club del Mate, una propuesta que reunirá en desayunos de trabajo a 80 productores latinoamericanos de trayectoria, con diez moderadores uruguayos e invitados diarios. Los encuentros estarán dedicados a debatir sobre ética, sostenibilidad y regulación de plataformas.

Ventana Sur contará además con diez secciones dedicadas a distintos formatos y etapas de la producción. Primer Corte estará enfocado en largometrajes de ficción de la región que se encuentran en su etapa final; Copia Final, en películas próximas a completar su proceso técnico; Proyecta conectará a cineastas emergentes de Europa y Latinoamérica. También habrá espacios para la animación, el cine fantástico, los guiones, las series, los contenidos tecnológicos, los cortometrajes y los documentales.

La inteligencia artificial aplicada a la creación y producción audiovisual, los nuevos formatos, la coproducción, la financiación y la sostenibilidad serán algunos de los temas centrales de las actividades. También se realizarán reuniones de los programas Ibermedia y de la Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica (CACI).

Los anuncios de Uruguay para la industria audiovisual

La presencia de Ventana Sur en Montevideo también será una oportunidad para presentar herramientas con las que Uruguay busca fortalecer su industria y atraer producciones internacionales.

Una de ellas será la Guía Nacional de Locaciones, un proyecto impulsado por ACAU y Uruguay XXI que busca mostrar las posibilidades que ofrece el país para filmar. Durante su presentación, Previtali señaló que entre el 80% y el 90% de los rodajes se concentran en Montevideo y planteó la necesidad de impulsar el desarrollo de la actividad en otros puntos del territorio.

También se presentará el Tax Credit Uruguayo Audiovisual, una herramienta orientada a atraer inversiones y promover a Uruguay como destino para producciones audiovisuales. La iniciativa cuenta con la participación de la agencia, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Grupo Banco República.

Presentación de "Ventana Sur" 2026 en el teatro Solís. Foto: Leonardo Mainé.

La apuesta por recibir un mercado de esta dimensión también está vinculada al potencial del audiovisual para generar empleo calificado, atraer inversiones y desarrollar servicios especializados. La intención es consolidar a Uruguay como destino de producción y socio estratégico para proyectos internacionales.

Otra de las propuestas estará dirigida a estudiantes y nuevos integrantes de la industria. Hasta el momento hay mil estudiantes inscriptos y se realizará una instancia llamada Primera toma, pensada para quienes buscan tener un primer acercamiento laboral al sector y aprender a desenvolverse en un mercado internacional.

Cine al aire libre y actividades abiertas al público

La programación también tendrá propuestas para quienes no forman parte de la industria. Una de ellas será Cine en el Parque Mauá, que llevará películas a un espacio público de la ciudad y propondrá una experiencia audiovisual al aire libre.

La programación incluirá tres noches de cine uruguayo con películas que celebran aniversarios: 25 Watts, que cumple 25 años; La puta vida, también a 25 años de su estreno, y La perrera, que llega a los 20. La propuesta contempla la presencia de sus directores, aunque su realización estará sujeta a las condiciones climáticas.

En Cinemateca Uruguaya se presentará una selección de lo mejor de los festivales de San Sebastián y Málaga, con entrada libre. La propuesta acercará al público uruguayo producciones destacadas de dos importantes encuentros cinematográficos internacionales.

También habrá una fotogalería dedicada a los 130 años del cine en Uruguay, que recorrerá parte de la historia y evolución de este lenguaje y su relevancia cultural. A esto se sumarán actividades en el Planetario de Montevideo y una retrospectiva dedicada a Walter Tournier, con la muestra Los espacios y el tiempo de sus manos. Y la Intendencia de Montevideo reconocerá como Visitante Ilustre a José Luis Rebordinos y Juan Antonio Vigar, directores del Festival de Cine de San Sebastián y Málaga.

Con esta programación, Ventana Sur vuelve a instalar a Montevideo en el circuito internacional de la industria audiovisual. Durante cinco días, la ciudad será escenario de encuentros profesionales, oportunidades de negocios y propuestas culturales que buscan acercar el cine a nuevos públicos.