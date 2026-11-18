El destino de Gereon Rath y Charlotte Ritter está ligado a uno de los momentos más dramáticos de la historia alemana. Después de cuatro temporadas, Babylon Berlín llega a su final con una entrega que abandona los años de esplendor y agitación de la República de Weimar para instalarse en 1933, cuando Adolf Hitler es nombrado canciller y el nazismo consolida su poder.

La quinta y última temporada de la serie alemana se estrena este hoy, a las 22.00 por Europa Europa. Serán ocho episodios, uno por semana.

La historia transcurre entre el 30 de enero de 1933, fecha del nombramiento de Hitler como canciller del Reich, y las elecciones del 5 de marzo, celebradas en medio de la violencia política y la persecución de los opositores. Es un período en el que las instituciones democráticas comienzan a ceder ante el avance del nacionalsocialismo y las fuerzas de choque del régimen.

En ese escenario, Charlotte (Liv Lisa Fries) investiga una serie de asesinatos de antiguos soldados que combatieron en la Primera Guerra Mundial. Las pistas la llevan hasta un expediente con información clasificada sobre el pasado de Hitler como soldado.

Mientras tanto, Gereon (Volker Bruch) desaparece sin dejar rastro. Charlotte deberá continuar con la investigación sin saber qué ocurrió con él ni si volverá a encontrarlo.

La dirección y el guion están a cargo de Tom Tykwer, Achim von Borries y Henk Handloegten, el trío responsable de la serie desde sus comienzos. La ficción está inspirada en las novelas policiales de escritor alemán Volker Kutscher, centrada en el inspector Rath.

Imagen de la serie "Babylon Berlin". Foto: Frédéric Batier

A lo largo de sus cinco temporadas, Babylon Berlín construyó un retrato de una sociedad atravesada por las tensiones políticas, económicas y culturales de entreguerras.

En charla con El País. Tykwer y Von Borries, los directores y guionistas hablaron sobre la decisión de terminar la historia en 1933, los vínculos entre el pasado y el presente y lo que significa despedirse de los personajes luego de una década.

—Esta última temporada tiene una particularidad: todos sabemos cómo termina la historia. ¿Cómo se construye el suspenso cuando el público conoce el desenlace?

Von Borries: Esto es como Titanic: sabemos que hay un iceberg que se acerca. En nuestro caso, ese iceberg es la llegada de los nazis al poder. Nosotros hablamos de una transferencia de poder, porque a veces se dice que los nazis simplemente lo tomaron, pero también hay que recordar que se lo entregaron. Para nosotros, este es el final natural del período sobre el que queríamos contar una historia: la República de Weimar. Queríamos hacer una serie sobre esa época y descubrir la Berlín de aquellos años, tan particulares, fascinantes y complejos.

Tykwer: La única manera de mantener la tensión era tomar radicalmente el punto de vista subjetivo de los protagonistas. Ellos no saben hacia dónde va la historia. Cuanto más cerca estamos de sus experiencias, menos pensamos en lo que nosotros sabemos desde el futuro. Lo ideal es que el espectador casi se olvide de que conoce el desenlace y llegue a creer que la serie todavía puede tomar otro camino.

—Hay escenas de esta temporada que hacen pensar que el pasado empieza a parecerse mucho al presente. ¿Pensaron en establecer esos paralelismos al escribirla?

Von Borries: Hay muchas escenas de esta temporada que, lamentablemente, producen esa sensación. Sin embargo, cuando contamos nuestras historias tratamos de mantenernos estrictamente en el pasado y evitamos hacer comentarios sobre el presente. Porque pasan otros dos años hasta que la serie llega a la pantalla, y cualquier comentario sobre la actualidad puede quedar desactualizado para entonces.

Imagen de la serie "Babylon Berlin". Foto: Frédéric Batier.

—Fuera de Alemania, a veces se mira el ascenso del nazismo como algo inevitable, como si todo hubiera conducido necesariamente a Hitler y Auschwitz. La serie, en cambio, muestra que había alternativas y que se podían tomar decisiones diferentes. ¿Era importante recordar eso?

Von Borries: Me encanta que lo veas de esa manera, porque es una de nuestras perspectivas principales. Creemos que la puerta que permitió a los nazis llegar al poder era muy pequeña. Ellos apenas consiguieron poner un pie en ella y después la abrieron violentamente. Y tenemos que recordar que incluso una pequeña apertura puede tener consecuencias enormes. A veces las sociedades aceptan pequeños compromisos, hacen concesiones aquí y allá, y es importante estar atentos porque una concesión aparentemente menor puede tener consecuencias inimaginables.

Tykwer: También aprendimos durante estos diez años que la historia no está escrita de antemano. Es algo vivo, que sigue desarrollándose. Se conocen más de 30 o 40 intentos de asesinato contra Adolf Hitler. Y los nazis construyeron un relato alrededor de esa supervivencia, como si fuera una señal del destino o voluntad divina de que el Führer debía seguir vivo. Pero eso es una falacia narrativa: los seres humanos tendemos a buscarle una explicación a todo lo que sucede, incluso cuando las cosas simplemente ocurren sin una razón determinada.

—Tom, has trabajado en proyectos de enorme complejidad, como Cloud Atlas o El perfume. ¿Te atraen especialmente las historias que parecen casi imposibles de llevar a la pantalla?

Tykwer: Creo que cualquier cineasta puede responder que sí. Cuando uno se acerca a un proyecto, casi siempre siente que está frente a una montaña de desafíos que parecen imposibles de superar. No tiene solo que ver con el presupuesto, sino con las cosas que uno quiere explorar y los desafíos que siente que puede enfrentar con su talento. En mi caso, uno de los grandes descubrimientos de los últimos 15 años fue que, aunque soy un artista bastante individualista, disfruto mucho compartir el espacio creativo.

Von Bierres: Los tres tenemos personalidades fuertes, pero descubrimos que podíamos convertirnos en una fuerza conjunta mucho más grande que cada uno por separado. Y Babylon Berlín terminó siendo una serie más rica, interesante y hermosa de lo que habría sido si alguno de nosotros la hubiera hecho solo.

—Después de diez años de trabajo, ¿cuesta imaginar un futuro sin Gereon Rath, Charlotte Ritter y el Berlín de los años veinte y treinta?

Von Bierres: Lo primero que tenemos bastante claro es que vamos a seguir trabajando juntos, los tres. Si volvemos a ese universo de alguna manera, probablemente vayamos hacia atrás y no hacia adelante. Pero dejar atrás a Charlotte y Gereon es bastante difícil.

Twykler: Es algo emocionalmente complicado. Y no hablo solo de las personas que están detrás de los personajes, sino de los personajes en sí mismos. De hecho, quiero ser honesto: quiero más a los personajes que a las personas. ¿Es una locura?