La actriz de "En el barro" y "Envidiosa" que vuelve a Uruguay con "Suavecita" y estrena nueva serie en Netflix

La actriz argentina Camila Peralta atraviesa un momento de mucho trabajo. Ha sido parte de División Palermo, En el barro, Envidiosa y la comedia Yo Narciso (en el momento más gracioso de la película), aunque el motivo para charlar con la actriz es su regreso a Uruguay con Suavecita, el unipersonal que la volvió tendencia y trae el 21 de noviembre al Teatro Metro. Además, Peralta integra el elenco de la serie Gordon, que llega a Netflix el 17 de noviembre. Sobre el teatro y este proyecto en el streaming, es esta charla.

—Volvés por segunda vez en el año con Suavecita. ¿Cómo es volver con una obra que ya tuvo muy buena recepción?

—Es una alegría. Esperemos que la gente siga teniendo ganas de ver la obra y que la siga recomendando. Es muy loco recibir tantos elogios. Uno como actor convive con mucha inseguridad. Al mismo tiempo que tenés que estar muy seguro para salir al escenario, todo te da miedo porque es una exposición muy grande. Entonces, cuando me siento un poco insegura antes de salir, me acuerdo de que a la gente le gusta.

—Suavecita ha sido una bisagra en tu carrera.

—Totalmente. A Suavecita le debo muchísimo del presente laboral, artístico y personal. Es mi proyecto amado. Hace tres años que la hago y me dio mucha visibilidad. Cuando uno empieza, muchas veces hace personajes chiquitos en una serie o una película, dice “hola, buen día” y no puede demostrar demasiado. Pero como me vieron en teatro, empezaron a llamarme para personajes con más desarrollo, que no están en un capítulo, sino en toda una serie. Eso trae otras responsabilidades y desafíos buenísimos.

Camila Peralta en "Suavecita". Foto: Archivo. Foto: Gentileza.

—En este tiempo también tuviste gran repercusión con En el barro. ¿Qué cambió a partir de esa experiencia?

—Fue espectacular. Si bien antes me pasaba con algún personaje más chiquito que había hecho en Envidiosa o División Palermo, esto ya fue otro nivel de popularidad. Ahora estoy viajando mucho por Argentina, y se siente muchísimo. El otro día fui a hacer funciones a un pueblo en el sur y había adolescentes enloquecidos, para que les firmara las zapatillas, ropa, cualquier cosa. Es algo que nunca había vivido y me divierte mucho. Porque yo hago lo que hago para llegar a la gente. Es lindo darte cuenta de que llegó, que lo vieron, les gustó y les hace feliz que estés ahí compartiendo con ellos.

—La semana que viene llega Gordon a Netflix que protagonizas junto a Rodrigo de la Serna. ¿Qué podés contar de tu personaje?

—Es una serie de un nivel altísimo, una megaproducción. Rodrigo de la Serna es un actor fabuloso y la rompe. Hace un papel muy difícil: interpreta a un tipo siniestro que, además, existió en nuestro país. Mi personaje es Julieta. Es una abogada que se recibió hace poco y empieza a trabajar con los militares, aunque no pertenece mucho a ningún lado. Termina con formación militar y queda del lado de los militares. Establece una alianza con Gordon porque él espía para ella. Es un tipo que no tiene ningún escrúpulo ni partido político, solamente quiere tener más plata y protección. Entonces yo le ofrezco protección a cambio de información.

—Es un personaje distinto, ¿fue difícil de construir?

—Muchísimo. Es muy frío y poco expresivo. Todo lo contrario a lo que suelo hacer. Además, siempre me tocaron personajes con los que lograba empatizar. No es necesario hacerlo para interpretar un personaje, pero te hace el camino más fácil. Y con Julieta me preguntaba: ¿Por qué hace esto? ¿Es mala, ambiciosa, necesita poder? Son cosas con las que uno no empatiza tanto.

—¿Cómo fue trabajar con Pablo Trapero?

—Un genio total. A mí siempre me gustó mucho su cine. Lo lindo de Pablo es que está muy entusiasmado, como si estuviera haciendo su primer cortometraje y tuviera todo por delante. Se entusiasma, no se da por vencido y quiere seguir probando cosas. Aunque una escena parezca que está, él quiere probar y sacar algo más. Eso hace sacar lo mejor de cada uno. Es una manera de trabajar que me gusta mucho, aunque es más compleja y lleva más tiempo. Nadie sabe qué va a pasar ese día en el set: los técnicos, él, ni nosotros. Tenés que estar dispuesta a que te sorprenda algo que ya venías ensayando de determinada manera. Pero después ves el resultado y notás que es espectacular.

—En tus últimos trabajos interpretaste personajes muy diferentes. ¿Es esa transformación una de las cosas que más disfrutás de actuar?

—Sí, me encanta. Una de las cosas que más me divierte de actuar es la transformación, esa posibilidad de transformarme. Por suerte tengo la oportunidad de hacer personajes diferentes. Julieta, de Gordon, al lado de Suavecita, son dos energías completamente distintas. A veces los productores te encasillan y no te dan la oportunidad de hacer otras. Yo tengo la suerte de que me han permitido hacerlo y trato de aprovecharlo. Creo que Suavecita también ayudó a que me vieran para diferentes trabajos. Si en una obra que dura un rato puedo hacer cinco o siete personajes, después también puedo hacerlo en un set.

Camila Peralta en "Suavecita". Foto: Archivo. Foto: Difusión

—¿Te encontrás en un momento en el que podés elegir los proyectos?

—Puedo elegir, pero yo haría todo, soy una loca de hacer. Me encanta todo y siento que todo me suma. Pero llega un momento en que no te dan los tiempos. Si te ofrecen una película y una serie, tenés que decidir. Me encantaría que se organizara el universo para hacer todo, pero no se puede.

—¿Cómo sos cuando termina la jornada de trabajo?

—Me desconecto súper rápido. Lo tomo como un juego, como cuando los niños están jugando a ser piratas y alguien dice: “está la comida”. Ahí se acabó todo y vamos a comer. Más o menos así lo vivo. Sí necesito volver a casa. Cuando termina, necesito estar con mis dos gatitos, tranquila. Me gusta hacer manualidades, pintar, cocinar y estar en casa.