¿Qué hay para hacer en la semana? "Amanecer en la cosecha" en cines, "Catarsis" en el Teatro de Verano y más

La tercera semana de noviembre llega con una agenda cargada de actividades para hacer en Montevideo: entre el domingo 15 y el sábado 21 de noviembre de 2026 habrá estrenos en plataformas de streaming, conciertos, estrenos de cine, y varias propuestas del exterior.

Nuevas series y películas en HBO Max, Netflix, Disney+ y Prime Video, teatro y música uruguaya; son algunas de las opciones para armar la agenda de los próximos días.

“Gordon”, “Somos así” y más novedades en el streaming

Son muchas las propuestas que llegan a las plataformas de streaming. Hoy llega a Netflix El cine según Philomena Cunk; y el miércoles se estrena en Prime Video la película Madden, de David O. Russell con Nicolas Cage y Christian Bale; y llega a Disney+ la serie Somos así, con los integrantes de Nadie dice nada. El viernes en Disney+ se estrena la tercera temporada de Percy Jackson y los dioses del Olimpo; a Netflix la animación Hermanastras, y el drama brasileño Las disculpas de Vicentina; y a Prime Video el drama español Perfectos mentirosos basado en la novela de Alex Mirez que dirige Jesús Colmenar.

Dani Umpi, los Buenos, Niña Lobo y más música local

Es una semana de música uruguaya. Hoy Nelson Pino celebra 45 años en el Tango en el Auditorio Nelly Goitiño. El martes Martes on fire llega con invitados a Sociedad Urbana Villa Dolores; a beneficio de la Caldeyro Barcia se realiza el concierto Por los más chiquititos en Sala Zitarrosa; y llega una nueva edición del festival Partículas, con Miel y Malapraxxis, en Sala Verdi. El jueves Lucca Pedretti presenta su álbum solista, Light Shadowplay, en Sala Camacuá; El Club de Tobi celebra 30 años en la Zitarrosa; y en Sala Rondeau; Rodra presenta su álbum: Cosas que no mueren; Silvia Ana se juega su Vida extra en Inmigrante; la banda Martes de marzo se presenta en Tazzu Bar.

El viernes Niña Lobo se presenta en el Florencio Sánchez; Dani Umpi lleva su Disco Club a Living Bar. El sábado Franny Glass llega a Sociedad Urbana; la Ossodre, interpreta Rachmaninoff, Debussy y Ravel en La belleza, en el Auditorio Adela Reta; Nahual y Tunda Prada se presentan en el Florencio Sánchez; y Buenos Muchachos en el Antel Arena.

El plan de la mariposa, “Soy Luna” y más visitas

El plan de la mariposa. Foto: Archivo. Foto: Ignacio Arnedo.

Hay un montón de visitas. El martes Karol Sevilla vuelve con Soy Luna al Antel Arena; y el miércoles, el Ulysses Quartet cierra la Temporada 2026 del Centro Cultural de Música, en el Teatro Solís. El jueves La gambeta, con Eber Ludueña, Carmelo, Máximo y Pupito llegan al Radisson Victoria Plaza; y El Plan de la Mariposa al Antel Arena. El viernes Marttein está en Live Era; Valeria Lois y Tomás Wicz hacen Precoz, en el Stella; y Raly Barionuevo presenta nueva música en la Zitarrosa. El sábado Potra está en Inmigrantes; Camila Peralta trae Suavecita, al Teatro Metro; e Hilda Lizarazu llega con sus clásicos a la Zitarrosa.

Germán Medina, “Parque temático” y más en teatro

Germán Medina en el Teatro de Verano. Foto: Archivo. Foto: federicamph

Las tablas tienen novedades. El martes se estrena Autopsia de un buzo marrón, parte del Festival de dramaturgia emergente, en El Galpón. El jueves, El Gaucho Influencer llega a Teatrón con No tiene goyete; Lea Bensasson hace Mi gran casamiento hebreo en Magnolio Sala; y Fabián Ibarra presenta: Satán, el adversario, en el Strella. El viernes en el Stella hay función del unipersonal, Parque temático; también llega Tierra Santa al Espacio cultural Las Bóvedas; y Que En Paz Despierte, de Alex Davidovich, a Teatro Alianza. El sábado Germán Medina presenta su nuevo show, Catarsis en el Teatro de Verano.

“Yo soy Rocky”, “Amanecer en la cosecha” y más estrenos

Es una semana con varios estrenos esperados. El martes vuelve al cine Balada de pájaros cantores y serpientes; y el miércoles comienzan las funciones de Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha, que cuenta lo que ocurrió en la 50° edición de los Juegos. También el miércoles vuelve como clásico de terror japonés, Ju On: El grito. El jueves entre los estrenos de la semana está la animada Cuentos del Jardín Mágico; también Minotauro del cineasta Andrey Zvyagintsev y ganadora en Cannes; y Yo Soy Rocky, de Peter Farrelly. Además el sábado se podrá ver en vivo el concierto de BTS en Kaohsiung.